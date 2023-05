Tako uspešni so bili slovenski dijaki in študenti na Dnevih avtomatike (FOTO)

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) so po treh letih premora znova organizirali dogodek Dnevi avtomatike, ki je namenjen dijaškim ekipam vseh srednjih šol ter študentskim ekipam UL FE vseh smeri in letnikov.

Namen dogodka je približati področje avtomatike tako študentom kot tudi dijakom in jim predstaviti možnosti za nadaljnji razvoj kariere. Sodelujoči so se tako dokazali v svojem znanju robotike, avtomatike in senzorike ter obenem skozi priprave na tekmovanje pridobili dodatne praktične izkušnje na teh področjih. Tovrstna znanja niso uporabna le na področju razvoja avtonomnih sistemov, ampak tudi pri načrtovanju, optimiranju in vodenju ostalih inteligentnih sistemov ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih.

Letošnji dogodek je postregel s tradicionalnim tekmovanjem dijakov v izdelavi in programiranju mobilnih sistemov Lego Masters, študenti pa so se prvič pomerili v načrtovanju vodenja brezpilotnih letalnikov Drone Challenge. Dnevi avtomatike so tudi odlična priložnost za mlade, da se seznanijo z dogajanjem v industriji in spoznajo predstavnike vodilnih slovenskih podjetij s področja avtomatizacije ter brezpilotnih sistemov.

Napeto tekmovanje

Osrednji dogodek prestavlja dijaško tekmovanje Lego Masters, na katerem so se dijaki spopadli v izdelavi avtonomnega mobilnega sistema in kreiranju njegove inteligence. Najuspešnejša je bila tokrat ekipa Samorastniki z Elektrotehniške in računalniške šole, ŠC Nova Gorica, na drugo mesto so se uvrstili dijaki Šolskega centra Novo mesto iz ekipe SciDrom, tretje mesto pa so zasedli dijaki ekipe 6GFML9 z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Letošnja novost – tekmovanje Drone Challenge

Novost letošnjega leta je bilo študentsko tekmovanje Drone Challenge, v katerem se je pomerilo 15 ekip s Fakultete za elektrotehniko UL. Pripraviti so morali algoritem vodenja, ki je omogočal avtonomno gibanje brezpilotnega letalnika Ryze Tech Tello (drona oz. kvadkopterja) po poligonu z obroči. Najbolje sta se odrezala Tomaž Terčič in David Hožič iz ekipe TopGun, drugo mesto je zasedla ekipa Kamikaze s študenti Marušo Petrovčič, Vidom Urhom in Izidorjem Založnikom, tretje mesto pa sta osvojila Emina Ferzana Uzunović in Emir Mujić iz ekipe NLO.

Zmagovalne ekipe Lego Masters prihajajo iz Nove Gorice, Novega Mesta in Ljutomera. FOTO: Arhiv Ul Fe

Tekmovanje v izdelavi in programiranju mobilnih sistemov. FOTO: Arhiv Ul Fe

Lego Masters 2023. FOTO: Arhiv Ul Fe