Za vernike prihaja veliki dan, Cerkev maš ni odpovedala

Z masko na veliki šmaren

Kje bodo maše?



Na Brezjah letos zaradi epidemioloških razmer pričakujejo nekoliko manjši obisk kot prejšnja leta. Uvedli pa so številne ukrepe, od označitve poti, postavitve stolov na večjo razdaljo do razkužil in uporabe mask. Kot opažajo v zadnjih mesecih, se ljudje priporočil in navodil držijo, k čemur jih bodo tokrat še posebej pozivali.



V župniji Kranj - Primskovo bo sobotno slovesnost vodil novi nadškof in nuncij v Iraku Mitja Leskovar. Na predvečer praznika bo v župniji Kranj - Primskovo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, v Novi Štifti pri Gornjem Gradu pa ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.



Slovesno bo tudi na Ptujski Gori. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl bo vodil mašno slovesnost pred baziliko v petek, prav tako pa tudi slovesno bogoslužje v soboto ob 8. uri. Maše bodo tokrat na prostem.



V petek zvečer bo v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Čatežu procesija z baklami na Zaplaz, kjer sledi pred romarsko cerkvijo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil novomeški škof Andrej Glavan. Pred cerkvijo bo škof daroval mašo tudi na sam praznik, ob 10. uri.



V baziliki v Petrovčah, osrednjem svetišču celjske škofije, bodo v petek večernice, sveta maša in procesija. V soboto bo na prostem za baziliko maševal upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres bo na praznik maševal v romarski cerkvi Matere Božje na Svetih gorah.



Koprski škof Jurij Bizjak bo daroval praznično sveto mašo 15. avgusta na Sveti Gori ob 10. uri, upokojeni koprski škof Metod Pirih pa bo ta dan maševal ob 10.00 uri v romarski cerkvi v Logu pri Vipavi.



Na predvečer praznika bosta v Strunjanu, v župnijski cerkvi Matere Božje, akademija ter somaševanje, ki ga bo vodil škof Bizjak. Glavna romarska maša bo v Strunjanu pred cerkvijo v soboto ob 10. uri, zaradi varnosti pa tokrat ne bo tradicionalne procesije.



Murskosoboški škof Peter Štumpf bo v soboto ob 10. uri daroval sveto mašo v Turnišču. Občina je tam odpovedala tradicionalno sejemsko dogajanje.



Priljubljena romarska cerkev v Zgornji Dravski dolini je cerkev Marije Device na Kamnu v občini Vuzenica. Ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov bo maša potekala tudi letos, in sicer ob 10. uri, župnija pa je ob tem objavila, da je maša predvidena samo za župnijsko občestvo, romarskega shoda za druge župnije pa zaradi razmer ob covidu 19 ne bo. Ker je 15. avgust tudi občinski praznik, so v Vuzenici in okoliških krajih vsako leto potekali tudi tradicionalni Vuzeniški dnevi. Ti pa so letos zaradi znanih razmer povsem odpovedani, tako da tudi ne bo tradicionalnega sejma.



Vir: STA

Največji krščanski praznik Marijino vnebovzetje bo letos precej drugačen za mnoge vernike. Razmere zaradi covida 19 namreč ne dovoljujejo množičnega zbiranja, Škofovska konferenca (SŠK) pa je že izdala navodila, kakšna so pravila v cerkvah.Tako morajo od 21. julija vsi verniki pred vstopom v cerkev za nedeljsko ali praznično mašo v poseben nabiralnik oddati list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Tega v cerkvi hranijo v zaprti kuverti, na kateri je zapisan dan, 30 dni, potem ga uničijo. Seveda v primeru, če se ne izkaže, da je bila pri maši okužena oseba. V takšnem primeru vse kontakte oddajo Nijz.Poleg tega morajo v zaprtih prostorih verniki nositi masko, se držati razdalje 1,5 metra ter skrbeti za higieno rok. Tako velja tudi za praznik Marijinega vnebovzetja.Kjer je mogoče, naj bodo po pozivu SŠK svete maše na prostem. Kot običajno je 15. avgusta več svetih maš, prav tako imajo večja božjepotna svetišča ustrezno infrastrukturo, zato pričakujejo, da se bodo verniki ustrezno razporedili. Ostarele, bolnike in osebe, ki spadajo v rizično skupino za okužbo dihal, pa vabijo, da se udeležijo svete maše v domači župniji ali spremljajo prenos prek medijev, so za STA pojasnili pri SŠK.