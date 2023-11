Za večjo mobilnost in samostojnost invalidov

Cilj sodelovanja je olajšati vsakodnevno življenje invalidov ter jim pomagati pri večji samostojnosti in spopadanju z ovirami. Z odkupom mehanskih zavor v vrednosti 10.350 € za invalidske vozičke, ki omogočajo samostojno vzpenjanje in spuščanje po stopnicah in klančinah, je Merkur zavarovalnica podprla posameznike, ki si zavor zaradi takšnega ali drugačnega razloga ne morejo privoščiti. Da so pripomočki prišli do oseb, ki jih resnično potrebujejo, so poskrbeli skupaj s podjetjem Dezziv in lokalnimi društvi paraplegikov.

