Za večino naših bralcev letos zimskih počitnic ne bo

Slovenski šolarji se bodo v prihajajočih dneh znova razveselili prostih dni. V tokratni anketi, kjer je sodelovalo več kot 17 tisoč ljudi, smo vas, naše bralce, spraševali, kako boste preživeli letošnje zimske počitnice. Vaši odgovori so nas nekoliko presenetili, saj je kar 46 odstotkov bralcev odgovorilo, da zanje letos počitnic ne bo.

Očitno je kriza že pokazala zobe, saj bo proste dni doma preživelo kar 40 odstotkov sodelujočih v anketi, medtem ko se jih bo na počitnice v tujino odpravilo vsega skupaj 7 odstotkov. Prav toliko jih jima v načrtu krajše izlete ali smučarijo po Sloveniji.

Rezultati ankete. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zimske počitnice letos nekoliko prej

Zimske počitnice so letos organizirane nekoliko drugače, kot smo bili to vajeni doslej. Šolarji, ki prihajajo z območja jugovzhodne Slovenije (razen iz občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije, bodo s počitnicami začeli v ponedeljek, 30. januarja. Zadnji dan počitnic bo zanje 3. januar.

Druga polovica šoloobveznih prebivalcev (učenci gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel) se bo na zimske počitnice odpravila en teden kasneje, v ponedeljek, 6. februarja. Počitnice bodo zanje trajale do petka, 10. februarja, a bodo imeli, da ne bi bili prikrajšani za prost dan, ki ga bo imela druga polovica slovenskih šolarjev na kulturni praznik, prosto tudi 13. februarja.