AVGUSTOVSKO VREME

Za večino države Arso prižgal opozorilo

Fotografija: FOTO: Jurkos Getty Images/istockphoto
FOTO: Jurkos Getty Images/istockphoto

S. U.
23.08.2025 ob 12:15
23.08.2025 ob 15:11
S. U.
23.08.2025 ob 12:15
23.08.2025 ob 15:11

Danes bo spremenljivo oblačno. Občasno bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, več krajevnih padavin bo na severozahodu. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zaradi morebitnih neviht za celo državo z izjemo severovzhoda je sicer prižgano rumeno opozorilo. Ponoči se bo postopno delno razjasnilo.

FOTO: Arso
FOTO: Arso

Obeti

Jutri bo razmeroma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod sredi dneva in popoldne jugovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme. Pihati bo začel jugozahodni veter. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

Kakšno pa je vreme pri vas? Kontaktirajte nas.

