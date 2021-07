Za vas smo raziskali: kje vas zaradi prenove čakajo zapore cest

Zapore cest v MO Nova Gorica, odgovarjata Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Služba za investicije.

• Konec tega tedna se začne obnova vozišča na odseku javne poti v naselju Vrh pri Preserju v KS Branik. Izvedena bo polovična zapora, le v času asfaltacije bo popolna zapora vozišča. Dela bodo zaključena prvi teden v avgustu.



• V Oseku bo v avgustu izvedena delna zapora vozišča Osek–pokopališče zaradi sanacije podpornega zidu.



• V Solkanu bosta zaprta Mizarska ulica in Trg Marka Plenčiča. Zapora bo namenjena izvedbi testne akcije projekta URBACT III Cvetoče ulice, s katero želimo preizkusiti program oživitve starega jedra Solkana. Akcija je bila zasnovana skupaj z različnimi deležniki in uporabniki prostora. Zapore bodo izvedene v terminu od konca julija do 31. 10. 2021.



• Zaradi izvedbe prireditve »Go4trail«, ki bo v soboto, 11. 9. 2021, od 9. ure do 11. ure, bodo kratkotrajno zaprte nekatere ceste v Solkanu (del Soške ceste in Trg Jožeta Srebrniča, občinska cesta Ravnica–Kromberk in občinska cesta Zagora–Preški vrh–Sveta Gora).



• Občasne delne zapore bodo na Erjavčevi ulici v Novi Gorici zaradi gradbenih del do predvidoma 6. 8. 2021.



• Zaradi izvedbe rekreativne kolesarske dirke »Vzpon na Široko«, ki bo v nedeljo, 15. 8. 2021, od 10.15 do 11.15, bodo delno zaprte naslednje občinske ceste Čepovan–Lokovec, Lokovec–Kladje.



• Trenutno imamo v teku tudi investiciji na Delpinovi ulici in Vojkovi cesti (vključno s križiščem z ulico XXX. Divizije in Žabjim krajem), kjer bodo dela potekala še ta mesec in v avgustu. V tem času bo na teh ulicah prometna zapora.

Zapore cest v MO Ljubljana, odgovarja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trenutno potekajo dela v okviru naslednjih večjih projektov obnove cestne in komunalne infrastrukture:



• obnova Dunajske ceste;

• obnova Tržaške ceste;

• prenova Trga MDB z okoliškimi križišči;

• ureditev prostora pred Zlato ladjico in ureditev desne terase pri Tromostovju;

• prenova odseka Letališke ceste (2. faza);

• komunalna ureditev Črne vasi;

• gradnja Industrijske ceste v Zalogu;

• prenova ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice;

• obnova Kajuhove ulice;

• rekonstrukcija Ceste na Brdo;

• obnova Ceste na Poljane;

• rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in ceste V Murglah;

• obnova prometne in komunalne infrastrukture na območju Ceste španskih borcev;

• obnova Ceste dveh cesarjev in ureditev več drugih cest v sklopu projekta Čisto zate, v okviru katerega nadaljujemo urejanje komunalne, sočasno pa še prometne infrastrukture.



Zapore cest v MO Celje

• v drugi polovici leta so se zaključila dela na krožišču na Dečkovi cesti pri Inposu (predvidena je tridnevna zapora konec meseca julija);



• v naslednjih mesecih je predvidena daljša zapora ceste LC 034131 Bukovžlak–Začret–Ljubečna (26. 6. 2021–10. 9. 2021) in več krajših zapor cest na posameznih lokacijah izvajanja (Hribarjeva ulica, JP 533321 Lokrovec, Levstikova ulica …) zaradi projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje« in »Ureditev kolesarskih povezav v MOC«;



• avgusta je predviden začetek dveh večjih investicij, in sicer »Rekonstrukcija lokalne ceste LC038011 Košnica pri Celju« in »Rekonstrukcija dela JP 536591 »Zvodno–Osenca do HŠ 16b«.



Na spletni strani javnega podjetja

Zapore cest v MO Kranj

• V poletnem času nameravajo preplastiti nekaj odsekov z delno zaporo, pri čemer obvozi niso predvideni, in sicer:

– preplastitev enega prometnega pasu v približni dolžini 200 m na Bleiweisovi cesti,

– preplastitev enega prometnega pasu v približni dolžini 100 m na Cesti Staneta Žagarja,

– preplastitev vozišča v približni dolžini 600 m Pot za krajem na Drulovki,

– preplastitev vozišča v približni dolžini 200 m v Goričah – cesta na Kamnjek.



• Če bo vreme dopuščalo, bo prihodnji konec tedna (24. in 25. julij) enodnevna popolna zapora glavne ceste v Britofu med gasilskim domom in križiščem s cesto proti Predosljam in Jezerskim zaradi popravila asfalta v sklopu reklamacije.



• Pri ureditvi meteorne kanalizacije, plinovoda in obrabnega sloja asfalta v krožišču pod Jelenovim klancem bodo v avgustu v krožišču občasne polovične zapore. Če bo le mogoče, samo ob vikendih.



• V drugi polovici septembra bomo začeli naslednjo fazo rekonstrukcije ceste Breg–Mavčiče (odsek skozi naselje Praše), zato bo na tej cesti polovična zapora do predvidoma maja 2022.



Zapisano se nanaša na dela, pri katerih je investitor občina. Občani in drugi investitorji pa sicer dnevno zaprosijo za delne zapore cest, izjemoma je dan ali dva popolna zapora z obvozom. Spremembe in novosti v povezavi z zaporami redno objavljajo

Zapore cest v MO Velenje

• Do 15. decembra bo popolna zapora državne ceste na relaciji Velenje–Škale in Škale–Graška Gora–Šmiklavž zaradi pripravljalnih del za gradnjo tretje razvoje osi – 1. faza.



Na občinskih cestah, na katerih se pričakuje povečan promet, so postavili prometno signalizacijo za omejitev tovornega prometa. Hitra cesta bo povezala odsek Velenje–Slovenj Gradec. V času popolne zapore je promet preusmerjen na državne ceste Velenje–Mislinja–Mislinjska Dobrava–Plešivec in obratno.



• Zaradi rekonstrukcije opornega zida pod cerkvijo sv. Marije, ki jo izvajamo v sklopu prenove starotrškega jedra v Starem Velenju, pa bo za ves promet do predvidoma 30. julija zaprta tudi Ljubljanska cesta od župnišča do Lovskega dvora. Obvoz je ustrezno označen.





Zapore cest v MO Maribor

• Cankarjeva ulica med Partizansko cesto in Razlagovo ulico v Mariboru, delna zapora vozišča in popolna zapora zahodnega pločnika in kolesarske steze, predvidoma do 20. 7. – sanacija izolacije podkletenih sten na Srednji šoli za gostinstvo in turizem.



• Koroška cesta v križišču s Prežihovo ulico v Mariboru, delna zapora vozišča in popolna zapora severnega dela pločnika in kolesarske steze, predvidoma do 25. 7. – izvedbe gradbenih del – tlakovanje.



• Pri osnovni šoli v Malečniku, delna zapora vozišča, predvidoma do 31. 7. – izgradnja avtobusne postaje, pločnika in opornih zidov.



• Lackova cesta od krožišča v Radvanju do krožišča v Pekrah, popolna zapora vozišča, ureditev obvoza na relaciji Pohorska ulica–ulica Ob ribniku–Rožnodolska ulica–Bezjakova ulica in obratno, do predvidoma 31. 7. sanacija prepusta.



• Meljski dol 53 do Stolni vrh 59, popolna zapora vozišča, ureditev obvoza na relaciji Košaški Dol–Stolni Vrh in obratno, do predvidoma 13. 8. – sanacija asfaltnega vozišča s prevleko.



• Vrbanska cesta v Mariboru od Kmetijske ulice do Kamniške ulice, delna zapora vozišča in popolna zapora severnega pločnika, predvidoma do 15. 8. – izgradnja vročevodnega priključka.



• Krožišče Vrbanska cesta v Kamnici, popolna zapora pločnika in delna zapora vozišča od predvidoma od 19. 7. do 20. 8. – izgradnja novega pločnika.



• Bezjakova ulica v Pekrah od krožišča v Pekrah do Mirkove ulice, popolna zapora vozišča, obvoz po Ulici Jelenčevih in Ipavčevi ulici in obratno, od predvidoma 2. 8. do 21. 8. – sanacija asfaltnega vozišča s prevleko.



• Krožno križišče pri TC Qlanida (G1-1/633 Rondo Proletarske brigade – državna cesta), delna zapora vozišča po fazah, predvidoma do 31. 8. – v sklopu izvajanja izgradnje nove ceste od krožišča Cesta Proletarskih brigad do krožišča Limbuška cesta (državna cesta) med 13. 8. do 31. 8. možnost tridnevne popolne zapore navedenega krožišča in ureditev obvoza po občinskih cestah na relacija ulice Na poljanah–Engelsova ulica in obratno.



• Zaradi izvedbe sanacije vozišča se izvajajo enodnevne delne zapore vozišča oziroma popolne zapore pločnikov občinskih cest ob objektih s hišnimi št. – Pasterkova ulica 4, Kamniška ulica 48, Gregorčičeva ulica 52, Metina ulica 15b, Ulica Karla Glaserja 2, Kosarjeva ulica 56, Ruperče 56, Vzhodna ulica 8, Ulica Jožeta Mlakarja 19, Koresova ulica 57a, Ruperče 57, Grušova 27, Trčova 141, Stantetova 12, Malečnik 44, Vilharjeva ulica 11, V zavoju 32, Dupleška cesta 154, Šenpetrska ulica 10, Einspilerjeva ulica (silos Žito), Opekarska ulica 2, Panonska ulica 2, Smetanova ulica 84, Razvanjska cesta 95, Smetanova ulica 6, Ruperče 48, Pod hribom 6 (Bresternica), Šarhova ulica 47, Šarhova ulica 49 in Krčevinska ulica 49, do 31. 8.



• Korčetova ulica v Mariboru na odseku od ulice Na Poljanah do Šarhove ulice, popolna zapora vozišča do predvidoma 10. 9. – komunalna ureditev Korčetove ulice.



• Polovična zapora Meljske ceste v Mariboru – državna cesta (izmenični enosmerni promet urejen s semaforji) v območju križišča s Kremplovo ulico in Kraljeviča Marka ulico. Do predvidoma 30. 8. bosta zaprti desna polovica Meljske ceste (gledano proti vzhodu) in tudi Kraljeviča Marka ulica v križišču z Meljsko cesto. Promet proti Kraljeviča Marka ulici je z Meljske ceste preusmerjen v Industrijsko ulico in naprej na Oreško nabrežje. Zaradi varnosti je hkrati zaprta tudi Kremplova ulica, vendar je še vedno omogočen uvoz v to ulico, izvoz na Meljsko cesto pa ne. Promet s Kremplove ulice je preusmerjen v Wilsonovo ulico in Principovo ulico ter nato na Meljsko cesto. Predvidoma od 31. avgusta do 14. novembra 2021 bosta zaprti leva polovica Meljske ceste in tudi Kremplova ulica v križišču z Meljsko cesto. Promet proti Kremplovi ulici bo preusmerjen v Wilsonovo in Principovo ulico. Zaradi varnosti bo takrat hkrati zaprta tudi Kraljeviča Marka ulica, vendar bo še vedno omogočen uvoz vanjo, ne pa tudi izvoz na Meljsko cesto. Promet s Kraljeviča Marka ulice bo preusmerjen na Oreško nabrežje, v Industrijsko ulico in nato na Meljsko cesto.



• Na območju ulic Pobrežja Nasipne ulice, Belokrajnske ulice, Ulice heroja Vojka, Borcev za severno mejo, Ilijeve ulice, Ulice Ivana Zupančiča, Vidavove ulice, Ipavčeve ulice, Finžgarjeve ulice, Dajnkove ulice, Srbske ulice, Vodovnikove ulice, Cilenškove ulice, Makedonske ulice, Ahacljeve ulice, Hrvatske ulice, Črnogorske ulice, Muratove ulice, Jamove ulice, Murnikove ulice in Ob gozdu se izvaja izgradnja optičnega omrežja (gre za dnevno ali nekajdnevno zaporo posamezne ulice ali ceste) za obdobje izgradnje optičnega omrežja do predvidoma 30. 11.



Na spletni strani MO Maribor je

Zapore cest MO Ptuj

• Popolna zapora občinske ceste Vičava–Orešje–Čreta (skozi naselje Vurberk) 12. 9.



• Delna zapora Prešernove in Cafove ulice zaradi sanacije strehe na OŠ Olge Meglič do 30.8.



• Popolna zapora Ulice 5. prekomorske zaradi rekonstrukcije ulice do 30. 9.



• Popolna zapora občinskih cest Pot v Toplice in Mlinska cesta zaradi izvedbe prireditve »19. PTUJSKI TRIATLON« 12. 9. od 9.30 do 15.30.



• Začasna popolna zapora zaradi obnove ceste Prečna pot od 15. 7. do 15. 10.

V prvi fazi se bodo izvajala dela v treh etapah. Stanovalcem na območju popolne zapore bo izvajalec občasno omogočil dostop. Promet bo urejen izmenično dvosmerno.

Etapa 1 : Zapora ceste Prečna pot med h. št. 12 in h. št. 18.

Etapa 2: Zapora ceste Prečna pot med h. št. 3 in h. št. 12.

Etapa 3: Zapora ceste Prečna pot od Slovenskogoriške ceste do Prečna pot pri h. št. 2.

V drugi fazi se izvajajo dela na območju Prečne poti – odcep Krajnc. Zapora ceste se izvede na odcepu pri h. št. 9.



Sproti pa lahko zapore cest spremljate na

Zapore cest v MO Slovenj Gradec

Trenutno nimajo in tudi ne načrtujemo zapor zaradi del na občinskih oziroma lokalnih ali gozdnih cestah. Potekajo zgolj investicije na državnih cestah.

Zapore cest v MO Murska Sobota

• Kljub izgradnji kolesarskih stez (Ciril Metodova ulica, Grajska), pločnikov (Černelavci, Veščica) in parkirišča pred Zdravstvenim domom (Grajska ulica) so ulice normalno prevozne.



Zapore cest v MO Novo mesto

• Državna cesta: Šmihelska cesta, delna zapora, promet urejen izmenično s semaforji, predvidoma se dela zaključijo do 30. oktobra.



• Redna letna prenovo občinskih cest, ki se bo predvidoma zaključila novembra 2021. Dela se bodo izvedla v petih krajevnih skupnostih na 19 cestnih odsekih v skupni dolžini 4,5 kilometra.



Sanacije in preplastitve cest v letošnjem letu bodo potekale v krajevnih skupnostih Birčna vas, Brusnice, Podgrad in Prečna, ki bodo projekt tudi sofinancirale, v prenovo pa bo vključeno tudi cestišče v krajevni skupnosti Uršna sela. Odseki, ki bodo deležni prenove, se nahajajo na lokacijah Veliki Podljuben, Jama, Ruperč vrh, Bršljin, Žlebej , Sela pri Ratežu, Gorenje Kamenje, Turkova ulica, Gabrska Gora, Cerovci, Smolenja vas, Ždinja vas, Koroška vas, Prečna, Dolnja Težka Voda in Ljuben .



Skupno bo saniranih oziroma preplastenih 4,5 kilometra občinskih cestnih površin, kar predstavlja 2,5 kilometra več kot v letu 2020. Mestna občina Novo mesto tako kontinuirano vlaga v cestno infrastrukturo s ciljem izboljšanja prometne varnosti.



• Mestno jedro: v sklopu prenove drugega dela mestnega jedra se predvidoma do konca septembra urejajo mestne ulice (Rozmanova ulica, Kastelčeva ulica), zato bodo v poletnem času na tem območju potekale delne in popolne zapore.



V zadnjem obdobju se prebivalci po vsej Sloveniji soočajo z velikimi omejitvami v prometu zaradi obsežnih del na cestah. Posamezne mestne občine, kot so Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec, smo vprašali o zaporah cest, ki so predvidene do konca poletja in še malo v jesen.Poleg mestnih občin ima svoje projekte na cestah tudi Dars, ki skrbi za obnovo in gradnjo državnih cest. Delne in popolne zapore so predvidene na posameznih odsekih dolenjske, pomurske, primorske, štajerske, gorenjske avtoceste, vipavske hitre ceste in v Ljubljani z okolico. Podrobneje o zaporah lahko preberete na Darsovi spletni strani