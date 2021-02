Za Valentina se bomo stiskali tudi zaradi mraza

Zgodba o snegu, ki je zapadel ob koncu novembra in je vztrajal čez zimo ter obležal do srede marca, je preteklost. Če ponazorimo s primerom zvončkov, so ti v zadnjih dvajsetih letih na novega leta dan cveteli kar sedemkrat. Januarja, ki je pregovorno najhladnejši mesec gospe zime, pa skoraj vsako leto. Zadnja leta so aprilske pozebe zelo pogoste, vinogradniki poskušajo odgnati mraz z ognjem v vinogradu. FOTO: Tadej RegentLetos se je temperatura le nekajkrat ponoči spustila malo globlje pod ničlo, podnevi pa ni bilo hudega. Pravzaprav ni niti zadišalo po hudem mrazu. Prvi teden februarja se j...