Za ureditev gasilskega muzejčka je Matic vzel kredit (FOTO)

Gasilstvo, ki se je začelo z ustanavljanjem požarnih bramb ter se je do danes razvejalo po vsej državi v mrežo s skoraj 41400 društvi, ima na Slovenskem že stoletje in pol dolgo tradicijo. O bogati dediščini, polni zgodb o pogumu in pomoči pa tudi stiskah in katastrofah, je že ob stoletnici gasilstva začel pripovedovati metliški Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča. Kamenčki v bogatem mozaiku so manjši muzeji in z gasilstvom povezane zbirke. Od Gasilca Sama do Nove Zelandije Med pandemijo je tudi mladi prostovoljni gasilec Matic Vožič iz Dravograda začel ustvarjati zbirko. Ta v očetovi...