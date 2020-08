Za tujce v Sloveniji trije obroki dnevno: to je njihov jedilnik, cene pa ...

Cena dnevnega obroka v centru za tujce. FOTO: Policija

Cena obroka za ljudi v centru z zdravstvenimi težavami. FOTO: Policija

Cena dnevne prehrane za otroke. FOTO: Policija

Državni sekretar na notranjem ministrstvuje nenapovedano obiskal center za tujce v Postojni po tem, ko je vse več nevladnih organizacij opozarjalo na nevzdržne razmere in kršitve pravic tam nastanjenih ljudi.Kangler je na twitterju zapisal, da se je med drugim pozanimal o tedenskem jedilniku za nastanjene v centru in objavil fotografijo jedilnika. Pri tem je nadomestno predsednico SDin poslancapovabil tja na kosilo in ju nekoliko posmehljivo vprašal, ali je jedilnik kaj slabši kot v dragih bruseljskih restavracijah.V centru za tujce je trenutno nastanjenih 85 tujcev iz Pakistana, Maroka, Alžirije, Afganistana, Eritreje, Črne gore in Bangladeša, ti pa so, kot so na policiji pojasnili za Slovenske novice, upravičeni do treh obrokov dnevno, medtem ko je za otroke predvidenih pet obrokov. Da bi bila količina zavržene hrane karseda majhna, v centru naročajo hrano vsak dan posebej.Koliko časa bodo tujci nastanjeni v centru, je odvisno od vsakega individualnega postopka, sicer pa velja: tujci, ki so obravnavani po zakonu o tujcih in so v postopku vračanja, so tam nastanjeni od nekaj dni do največ šest mesecev (z možnostjo podaljšanja še za šest mesecev, če to potrdi upravno sodišče), medtem ko prosilci za mednarodno zaščito, ki imajo na območju centra omejeno gibanje, so tam nastanjeni od nekaj dni do štiri mesece.V nevladni organizaciji Delovna skupina za azil zadnje čase opozarjajo, da v centru prihaja do hudih zlorab človekovih pravic. Prosilci za azil naj bi zavračali hrano, z gladovno hrano opozarjajo na nevzdržne razmere, nekateri pa naj bi si poskušali vzeti življenje.Na policiji zanikajo, da bi potekala gladovna stavka. Pojasnili so, da nastanjeni tujci svoje nestrinjanje s postopki ali z nastanitvijo oziroma omejitvijo gibanja občasno izražajo na različne načine, eden od načinov pa je tudi, da občasno odklanjajo hrano.