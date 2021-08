Za tujce ob vstopu v Slovenijo kmalu novost

Obrazec za sledenje potnikov

Za mednarodni letalski promet so kontrolne točke odprte za vse potnike, vse dni v letu:

Brnik (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),

Slivnica (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in

Sečovlje/Sicciole (Letališče Portorož).

Zunaj kontrolnih točk na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet je prestop meje dovoljen za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja.



Na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta takšni točki:

Koper/Capodistria (mejni prehod za mednarodni pomorski promet) in

Piran/Pirano (mejni prehod za mednarodni pomorski promet).

Od 16. avgusta bo ob vstopu v Slovenijo za tujce veljajo novo pravilo: »Vsi potniki, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom ali ladjo, od 16. 8. 2021 dalje, bodo morali pred vstopom v državo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov (obrazec dPLF). Vsak posameznik bo moral izpolniti ločen dPLF, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Tranzitnim potnikom, ki ostanejo v tranzitnem območju letališča, ne bo treba izpolniti dPLF (razen če bo potnik iz katerega koli razloga zapustil letališče). Posadki letala ali ladje ne bo potrebno izpolniti dPLF.«Gre za obrazec, ki ga morajo tujci izpolniti tudi za vstop v Grčijo ali pa Italijo. V nasprotnem primeru jih čaka kazen, če jih ustavijo na cesti. Na letalo pa sploh ne morejo, če tega obrazca nimajo izpolnjenega. Spomnimo na zagato slovenskih turistov, ki so ostali na letališču v Gradcu, ker tega PLF niso imeli izpolnjenega. Na ravni EU je bila razvita spletna aplikacija z elektronskim obrazcem za sledenje potnikov (digital Passenger Locator Form – dPLF), ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku. Obrazec se uporablja za lažje in hitrejše sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni okuženi ali bolni osebi s covidom 19. Glavni namen obrazca je pomoč epidemiološki službi NIJZ pri iskanju in hitri vzpostavitvi kontakta z bolnim ali okuženim potnikom in njegovimi kontakti, da se prepreči širjenje bolezni ter izmenjava podatkov prek EU-sistema za zgodnje zaznavanje in odkrivanje nalezljivih bolezni (EWRS).