Za tri desetletja podpore in solidarnosti jim je zapel tudi Vili Resnik

Bil je lep dan, s soncem obsijan, poln veselja in pričakovanj, ko se je na Stadion Matije Gubca v Krškem zgrinjala množica ljudi. Tam je namreč potekalo srečanje članov društev Zveze Sonček, hkrati pa so proslavili okrogli jubilej Društva cerebralne paralize Sonček Posavje. Gre za nevladno, neprofitno invalidsko društvo, ki na območju Posavja deluje že tri desetletja.

Leta 1995 so takratni motivirani starši in aktivni strokovni delavci v želji in upanju, da čim bolj pomagajo otrokom s cerebralno paralizo in njihovim staršem, združili moči in ustanovili društvo. Prvi predsednik je bil Jožef Ribič, leta 2008 ga je nasledila Jerneja Dornik, dve leti kasneje je vodstvo prevzela Cvetka Božič. Nataša Solomun je zdaj gonilna sila in predsednica društva že trinajsto leto.

Zaplesali so tudi z vozički.

Marsikdo si je dal poslikati obraz.

Voda, kava in potica

Društvo Sonček Posavje združuje otroke, mladostnike in odrasle s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Vseskozi si prizadevajo pridobivati sredstva z izvajanjem različnih terapij in programov z željo, da omogočajo čim boljši razvojni napredek in njegovo vzdrževanje. Tokratno srečanje je bilo namenjeno proslavi, goste je pričakala klovnesa Olga z milnimi mehurčki, pozornost so pritegnile različne stojnice.

KUD Mokriške vrane je poskrbelo za poslikavo obraza, ustvarjalno delavnico s plastelinom je vodila Špela Juntez, gostje so si lahko ogledali medicinske pripomočke. Zanimanje so vzbujali policisti PU Novo mesto, štirikolesniki in motoristi Goldwing Slovenije so zainteresirane z veseljem popeljali en krog.

Veliko pozornosti so pritegnili možje postave.

Priložnosti za zabavo ni manjkalo.

Za dobrodošlico so delili vodo, saj je temperatura tistega dne dosegla 30 stopinj – za 30 let delovanja! Gostje so dobili še kavo in potico, za kar so poskrbele pridne roke članic društva in aktivov kmečkih žena. Brez povezovanja in sodelovanja bi težko shajali, je v nagovoru povedala predsednica društva Nataša Solomon: »Ob tej priložnosti ne morem mimo iskrene zahvale vsem, ki ste del te zgodbe. Brez vas, zvestih donatorjev, predanih prostovoljcev, aktivnih članov in vseh ustanov, s katerimi sodelujemo, ne bi bilo tega, kar smo danes. Skupaj nam uspeva uresničevati poslanstvo, ki presega vsakdan – gradimo vključujočo družbo, v kateri se vsak posameznik počuti vrednega, sprejetega in pomembnega,« je poudarila. Zbrane so nagovorili tudi predsednik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik, župan Mestne občine Krško Janez Kerin in Suzi Kvas, generalna sekretarka Socialne zbornice Slovenije.

Nikoli ne obupaj

V kulturnem programu so nastopili posavski sončki s plesom na vozičku in petjem. S točko so se predstavili člani, ki obiskujejo Glasbeno šolo Krško – program za otroke s posebnimi potrebami, s petjem so sončke ganile še Zala Kozole, Ajda Brilej in Eva Zorko. Nastopil je Toni Sotošek s harmonikarji, Alya in Vili Resnik ter Original Štajerci pa so poskrbeli, da se je temperatura v šotoru še dvignila. Kulturni program so sklenili s skupno pesmijo Nikoli ne obupaj, ki so jo zapeli Ajda Brilej in vsi posavski sončki. Organizirali so srečelov z lepimi nagradami; vsaka srečka je bila dobitna, glavna nagrada pa je šla v Prekmurje.

Toni Sotošek s svojimi harmonikarji

Po čudovitem dnevu je sledil pogled v prihodnost. »Vse bolj se sprašujemo, kako bo, ko nas več ne bo. Kje bodo živeli naši otroci, naši člani, kdo bo skrbel zanje?« se je spraševala predsednica. Dodala je, da so veseli in hvaležni, da o tem ne razmišljamo sami. »Z Mestno občino Krško zelo dobro sodelujemo in skupaj že danes snujemo rešitve za izzive, ki jih prinaša jutri. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi našli poti, ki bodo tudi v prihodnosti zagotavljale varnost, dostojanstvo in kakovostno življenje,« je optimistična Solomonova.