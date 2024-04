Za trajnostni promet so prave le realne rešitve

Marsikateri prebivalec v Slovenijie je odvisen od avtomobila in prav zato so ukrepi za povečanje deleža nemotornih vrst prometa pomembni. Vendar pa morajo biti rešitve za trajnostni promet realni, predvsem pa moramo javni prevoz narediti bolj privlačen. Želja, da bi se otežila uporaba osebnega avtomobila, še ostaja, nekateri od 'spornih' ukrepov pa so se žal spet znašli v predlogu posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Tako se ponovno razmišlja o obdavčitvi in ukinjanju parkirnih mest, ukinitvi parkirnih mest za vse javne uslužbence, zviševanju cestnine in obdavčitve avtomobilov, znižanju dovoljene hitrosti v mestih na 30 kilometrov na uro in podobno.

