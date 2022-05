Za toliko so se podražile kapice sladoleda

Topli dnevi kar kličejo po kepici sladoleda. Cene tega priljubljenega sladkega izdelka se iz leta v leto spreminjajo, tako kot tudi cena kave, toritice ali limonade v kavarnah. Preverili smo, za koliko so ljubljanski slaščičarji dvignili cene kepice sladoleda v primerjavi z letom 2020. Ponudba okusov je raznovrstna, manj pa so raznovrstne cene, saj ste zdi, da so se te ustavile pri 2,4 evra na kepico. Med sladoledi boste našli tudi veganske, fit, domače in te bodo kepici ceno še dodatno dvignile.

Leta 2020 je bila v Ljubljani najdražja kepica sladoleda v Gelateriji Romantika v središči Ljubljane, kjer je bilo treba zanjo odšteti 2,5 evra. V dveh letih so cene nekoliko poskočile. Če želite malo kepico z največ dvema okusoma, boste zanjo odšteli 3 evre, za srednjo kepico 4,5 evra in za veliko kepico z največ tremi okusi 6 evrov. Otroška kepica z največ enim okusom stane 2,1 evra. Za okuse brez sladkorja boste odšteli 40 odstotkov več.

Kavarna Cacao na Petkovškovem nabrežju je pred dvema letoma ponujala kepice za dva evra, zdaj so cene 2,4 evra za kepico oziroma 2,9 evra če bi želeli kepico z dvema okusoma. Ponujajo tudi kepice special za 3,4 evra.

Slaščičarna Lolita na Cankarjevem nabrežju ima poenoteno ceno za kepico 2,40 evra ne gleda na to ali je veganska ali ne. Imajo možnost tudi kepico z dvema okusoma s ceno 2,80€. Pred dvema letoma je bila cena kepice z enim okusom za 40 centov cenejša.

Na priljubljeni ulici za slaščičarje, na Cankarjevem nabrežju, se nahaja tudi kavarna Divine, kjer je kepica leta 2020 stala 1,8 evra, a so tudi tam dvignili cene. Kepica naravnega sladoleda stane 2,5 evre, običajnega 1,8 evra in če želite dva okusa običajne kepice, vas bo stalo 2,5 evra.

Med sladkosnedi prav tako priljubljena slaščičarna Fetiché na Cankarjevem nabrežju stane najdražja kepica 3,20 (pistacija - čokolada), medtem ko je treba za mlečno kepico odšteti 2,4 evra. Če bi želeli naročiti kepico »pol-pol«, boste zanjo odšteli od 2,70 do 3,40 evra. Pred dvema letoma je tam mlečna kepica stala 2 evra.

Kavarna Zvezda, ki ima v Ljubljani pet poslovalnic, je letos ceno kepice postavila tako kot večina ostalih ljubljanskih kavarn v središču Ljubljane in kjer stavijo na dodelan okus in sestavo sladoleda. Tudi tam je cena 2,4 evra za kepico in za vegansko 2,9 evra. Pred dvema letoma je bila cena 1,9 evra

Ven iz strogega središča se cena kepice že nekoliko zniža. V Čolnarni parka Tivoli boste zanjo odšteli 1,8 evra, za mešano kepica 2 evra. V znani gostilni Pri Žabarju, kjer izdelujejo domači sladoled, so letošnjo ceno postavili na 2 evra za kepico.

Cene poskočile tudi za 20 odstotkov v dveh letih

Cene sladoleda v Ljubljani so postavljene pri okvirno 2,4 evra na kepico. Gre zgolj za naključje ali dogovor med slaščičarji ne vemo, a zdi se, da je v državi kljub vse večji izbire vse manj konkurenčnih cen. O okuse se tokrat nismo poglabljali, a sodeč po komentarjih na družbenih omrežjih, nekateri sladoledi po okusu, sestavi in porciji izstopajo in so menda vredni vsakega centa, medtem, ko je večina prepričanih, da je ta cena absolutno previsoka. V dveh letih se je cena dvignila za okoli 12 do 20 odstotkov.

Zgolj za primerjavo, v eni najboljših slaščičarn v Firencah je za kepico v kornetu treba odšteti približno dva evra. V slavni slaščičarni Gelateria Zampolli v Trsu morate za kepico sladoleda odšteti okoli 1,5 evra (lanska cena), medtem ko je v Parizu za sladoled treba odšteti okoli 3 evre, a tam je tudi cena kave 6 evre na skodelico kave.