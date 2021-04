Za tiste, ki nameravajo na proteste, ima policija sporočilo

Prejšnji konec tedna sta v Mariboru potekala dva neprijavljena shoda oz. protesta, policija pa je sporočila, da je seznanjena s pozivi na spletnih omrežjih k novemu zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih v prihodnjih dneh na območju policijske uprave Maribor, pa tudi policijske uprave Koper. Pri tem policija izpostavlja, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, začasno pa je omejeno tudi prehajanje ljudi med statističnimi regijami.»Policisti bomo na morebitnih shodih opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevanja kršitev javnega reda in miru, nadzirali pa bomo tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Posebej opozarjamo na prepoved prinašanja nevarnih predmetov na javne prireditve,« so sporočili.Predvsem ranljivim skupinam prebivalstva (starejšim in staršem z otroki, nosečim ženskam) policija svetuje, da se z udeležbo na tovrstnih dogodkih ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam ter nenazadnje tudi nevarnosti širjenja okužbe.Območje, kjer bo shod, in konkretni postopki s policisti bodo videonadzorovani. Policija poziva vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije ter vse odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi. Ob tem poudarjajo, da namen policistov ni poseganje v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, ampak varovanje življenja in premoženja ljudi ter varovanje zdravja udeležencev in vseh nas. Ljudi pozivajo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa.