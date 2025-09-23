Za tablo dobrodošlice vas po novem pričaka še opozorilna tabla s kaznijo

NOV REŽIM

Po Šentvidu in Dobrovi-Polhovem Gradcu prepoved tranzita še na cestah v Občini Brezovica.

V poletnem času, ko se s prometnimi zamaški ne sooča zgolj prestolnica, ampak tudi številne lokalne ceste, ki vodijo vzdolž začetka primorske avtoceste, se je najprej po tihem z novo prometno signalizacijo na ljubljanski obvoznici izvedla postavitev tabel za prepoved tranzitnega prometa skozi občino Dobrova-Polhov Gradec mimo Toškega čela. Pred dvema tednoma so podobne table vzniknile na mejah Občine Brezovica oziroma treh tamkajšnjih cestah, ki so jih pridno uporabljali vozači v ljubljanske službe. Če omenimo še območje Šentvida, kjer so vzniknili opozorilni plakati, se zdi, da se krči ...