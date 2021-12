Za svojo kavo je naredil prikolico

Pred desetimi leti je Matej Martel Režek začel projekt Experiment pod sloganom Brez umetnosti ni veselja. 39-letnik ima za seboj zanimivo pot, ki pa je še ne kani končati, v veselje ljubiteljev prave, močne, okusne, predvsem pa s strastjo pripravljene kave. Leta 2010 sta se Martel in Mojmir Šiftar uvrstila na tekmovanje svetovnih mojstrov priprave kave – baristov po pravilih Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) in morala bi odpotovati v kolumbijsko Bogoto, a se to po spletu naključij ni zgodilo. »Bila sva prva Slovenca, ki sva imela to veliko priložnost, a je žal splaval...