Za svojega abrahama naredil zmagovalno salamo

DRAGO PERKO K dobrim salamam se prileže tudi glasba.

7. junija je Luzar dopolnil 50 let.

DRAGO PERKO Marku je prišel čestitat tudi župan, mag. Marjan Hribar.

DRAGO PERKO Mirjan Kulovec je z ekipo pripravil pravi praznik salam.

Salamarjem je uspelo, minuli teden so pod streho spravili še eno sezono, če se lahko izrazimo v športnem žargonu. »Leta 2020 smo imeli veliko pričakovanj, kakšni bodo naši izdelki, kako se bodo odvijale salamijade, in v startu nam je kar dobro kazalo. V mesecu marcu pa so se začele pojavljati težave pri organizaciji posameznih salamijad,« je, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije, opisal zahtevne razmere, ki so preprečile vozni red prireditev, kot so si ga zastavili. Vse skupaj se je začelo marca v Trebnjem, nadaljevalo v Sevnici, pika na i čudni koronasezoni pa je bila z odliko narejena v Gostišču na trgu Hiša kulinarike v Novem mestu.»Na željo posameznih izdelovalcev smo se na upravnem odboru odločili, da kljub zaostrenim pogojem zveza organizira državno prvenstvo,« je nadaljeval Kulovec, ki je bil ob pogledu na vse zbrane vidno zadovoljen, priznal pa je, da so bili pogoji letos specifični. Večina salam predhodno ni bila ocenjena. So pa kljub temu zbrali 59 vzorcev.Finale slovenskih salamijad poteka od leta 1997, ko je to prestižno prireditev gostila Sevnica, prvak je postal. Tokratne salame je ocenjevala komisija v sestavi, za obdelavo podatkov je poskrbelSalamarji so si imeli na minuli petkov večer veliko povedati, izkušnje so si izmenjevali za dobro obloženo mizo. Da je program tekel, kot mora, je skrbelposkrbljeno je bilo tudi za glasbo. Uradni del se je sklenil z razglasitvijo rezultatov. Na tretje mesto se je zavihteliz Boštanja, srebrno medaljo je prejeliz Šentjerneja, prvo mesto pa je zasedel 50-letniiz Šmarjeških Toplic, zbral je 51,1 točke, več kot 50 točk pa je zbralo prvih devet salam. Od 4. do 10. mesta so se zvrstili Grm Novo mesto,in. Med ženskami se je najvišje zavihtelaiz Novega mesta.»Občutkov ne znam opisati, to je uspeh, ki se ga ne da opisati ne izmeriti,« je bil zmagovalec Marko Luzar vidno navdušen nad uspehom in prvim mestom. Poudaril je, da se to ni zgodilo kar čez noč. »To je posledica večletnega kakovostnega dela. V eni zimi tega ne moreš narediti. Več kot 20 let se že ukvarjamo s tem in se trudimo, da delamo dobro. Bili smo že v samem vrhu, pa tudi zadaj. Vse skupaj se začne v hlevu, nadaljuje pri mesu, ki potrebuje čas. Včasih tudi teden ali več od zakola. Paziti je treba tudi pri zorenju, predvsem moraš biti s salamo v stiku vsak dan, kot to počnejo vinogradniki z vinom. Veliko pa je odvisno od zime.« Luzar sam vzreja krškopoljce, iz katerih prideluje izvrstne salame. »Brez pridnih rok ne gre, tu so domači in prijatelji, ki z veseljem priskočijo na pomoč.«Za salame ga je navdušil pokojni oče, želi si, da bi šel po njegovi poti tudi sin, ki obiskuje srednjo šolo. Oče ga pohvali, v isti sapi pove, da z veseljem za delo poprime tudi hči. Marko, ki z družino obdeluje kmetijo, veliko 14 hektarjev, ima kopico načrtov. »Želim si, da bi doma začeli predelavo. Vse bi temeljilo na tem, da bi, kar pridelamo doma, uporabili v predelavi. Bomo videli,« navrže in da vedeti, da salam še ne prodaja, vse, tudi zmagovalko, pa je naredil za svojega abrahama, ki ga je praznoval 7. junija letos.»Vesel sem, ker je zmagovalec mladi kmet, ki doma vzreja prašiče. Tudi salamarji so spoznali, da če ne gredo k prašičem, jim tudi rožmarin in druge začimbe pri pripravi ne pomagajo,« je bil nad novim prvakom navdušen, tehnični direktor šole Center biotehnike in turizma Novo mesto. Ob tem je še enkrat pohvalil območje med Škocjanom in Šentjernejem, od koder je novi prvak.»To je bazen, ki premore dobre pridelovalce. Ob tem pa se je treba vedno ozreti čez hrib v Sevnico, kjer se je vse skupaj začelo,« Bratkovič izpostavi Sevnico, kjer so letos marca gostili že 59. salamijado! »Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za prinesene vzorce, vsem salamarjem pa tudi v bodoče želimo veliko dobrih mesnih produktov,« je predsedniško sklenil Kulovec.