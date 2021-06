Za stare znance in nove prijatelje

Iz priložnostnih stikov se pogosto razvijejo prava prijateljstva in celo partnerske zveze. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Na odprtju akcije v Mariboru (z leve): Ninna Kozorog, Danaja Lorenčič, Feri Lainšček in Branka Bezjak FOTO: Mediaspeed.net

Po mesecih zaprtja javnega življenja so v zadnjih tednih končno odprli vrata že skoraj vsi gostinski lokali, ki so jih ukrepi za zajezitev epidemije prisilili k mirovanju, oživele so terase, ki jih je skoraj do junija hromilo deževno in hladno vreme. Veselijo se tako gostinci, ki jim je uspelo preživeti mesece brez posla, kot tudi gostje, ki lahko spet popijejo kavo v svojem najljubšem lokalu. Še toliko večje je bilo v teh dneh veselje v Pivki, kjer se je po mesecih – z novim lastnikom in pod novim imenom – odprl Bar Šempjtr.Priljubljeni kotiček Pivčanov za klepet in kofetkanje, prej 16 let poznan kot Bar Vulko, po novem pa v lasti Pivčana, je zaživel pod starim imenom za mesto, v katerem stoji. »To, da smo končno odprli, da se ljudje lahko nekam usedejo, je ogromna stvar. Čutiš drugo energijo, veselje, vsi so bolj pozitivno naravnani. Pred tem je bilo vse že zamorjeno. Ljudje potrebujemo družbo,« pravi najemnica Šempjtra, ki ne skriva veselja ob odprtju.Za še dodatno mero dobrega razpoloženja je na dan odprtja poskrbela posebna akcija znamke kave Julius Meinl, ki jo strežejo v lokalu. »Z njimi sodelujem že peto leto in sem zelo zadovoljna. Kava je odlična, dosti ljudi se pripelje od drugod in nas pohvali. Rada jo imam, všeč mi je in tudi strankam je všeč. V Šempjtru sem se odločila za novost. Strežemo Julius Meinl Premium, ki je 100-odstotna arabica. Poskusila sem jo v Trstu na sejmu kave in nisem mogla verjeti. V sekundi sem si je želela še eno skodelico,« je navdušena najemnica, ki ima tudi diplomo bariste. Ker je izbrala kavo dunajske pražarne, je postala tudi del prav posebne akcije, ki jo je Julius Meinl organiziral v minulem tednu.»Gost, ki naroči kavo, je dobil kuponček, ki ga je izročil prijatelju ali komur koli, ta pa je s tem kupončkom dobil brezplačno kavo,« razloži Penkova. Akcija Recite živijo ni potekala le v Baru Šempjtr, temveč po po izbranih lokalih s kavo znamke Julius Meinl po vsej Sloveniji – v akciji je sodelovalo več kot 60 kavarn – in tudi svetu.Gre za globalno pobudo, katere cilj je z majhnim prijaznim dejanjem omiliti posledice v pandemičnem letu izgubljenih družabnih trenutkov. Obsežna raziskava, ki so jo izvedli na pobudo dunajske pražarne kave Julius Meinl, je namreč pokazala, da je bilo takšnih izgubljenih priložnosti za stike v štirih evropskih mestih kar 13 milijard, sodelujoči pa so potrdili, da so od vseh aktivnosti med zaprtjem družbe najbolj pogrešali prav kavico s prijatelji.»Vsi vemo, kako težko je bilo preteklo leto. Ne le, da smo pogrešali bližnje, težko je bilo stkati nova poznanstva. Zdaj so trenutki, ko lahko pozdravimo prijatelja ali začnemo pogovor s popolnim neznancem, zlata vredni. Zato se resnično veselimo pobude Recite živjo, ljudje lahko z drobno pozornostjo spet navežejo stik s starimi znanci ali novimi prijatelji in skupaj uživajo v malih trenutkih,« je razloge za pobudo opisal, generalni direktor Julius Meinl Slovenija. Ima tudi dobrodelno noto, saj podjetje Julius Meinl Slovenija za vsak kuponček, ki gre naprej, prispeva pet centov društvu Humanitarček za nakup toplih obrokov za starostnike v okviru projekta Vida.Uradni začetek pobude je bil 1. junija na vrtu Moje kavarne v središču Maribora. Na otvoritvenem dogodku so o pomenu drobnih prijaznosti in drugih temah zkramljali pesnik in pisatelj, urednica priloge časnika Večer Štajercin predsednica društva Humanitarček»Ne morem si zamisliti akcije, ki bi bila bolj pisana na kožo ne le našemu društvu, ampak tudi meni osebno. Verjamem v naključno prijaznost, mala dejanja, ki niso vedno načrtna niti niso nujno dobrodelna, so na neki način banalna, ampak z njimi narediš svet prijaznejši za druge,« je med drugim povedala Kozorogova. Za dodatno dozo dobre energije je poskrbel Lainšček s pesmijo Kako je ljubezni ime, napisano v podporo pobudi.»Upam, da bomo virus kmalu premagali in se dovolj nepoškodovani vrnili v običajno življenje. Morda bomo nekateri to čutili kot prebujanje iz morečih sanj in bo še nekaj časa trajalo, preden se bomo povsem otresli neprijetnih občutkov. Pa vendar, veselim se juter, ki bodo spet dišala po kavi, in želim si sproščene bližine, ki je ne bo nihče poskušal preprečiti. Verjamem, da tako razmišljamo mnogi. Pot v normalnost bo gotovo veliko lažja, če si bomo med seboj pomagali,« meni Lainšček. »Priložnostni stiki imajo izjemen pomen za naše duševno zdravje,« poudarja mednarodno priznani britanski psiholog, prof., ki je pomagal zasnovati omenjeno raziskavo.»Klepet z natakarjem v kavarni, naključno srečanje s prijateljem na ulici ali pogovor z neznancem na avtobusu – vse to so trenutki, zaradi katerih se počutimo vključene, dajejo nam občutek, da smo del življenja v skupnosti, da smo del nečesa večjega. Čeprav so ti pogovori kratki in sestavljeni iz vsakdanjih fraz, se iz njih pogosto razvijejo tudi prava prijateljstva in partnerske zveze,« dodaja.