Za srečo otrok s kolesi okoli Slovenije

Kraljevsko po dolžini in višini

Dami Zupi je z Alojzem Poglavcem pripravljen na start. FOTO: Matic Klansek Velej/Sportida

Pomagati in kolesariti

Druga etapa bo kraljevska zaradi dolžine, prevozila bova več kot 300 km. Tretja, povzpela se bova na Vršič, pa bo kraljevska po višini.

V čast, ker bo z legendo

150 kolesarjev se je pridružilo lani.

Darujete lahko tudi prek SMS-sporočil (Zakolo5 na 1919).

Pomagati in delati dobro, to nekako je vodilo kolesarskega dvojcain, ki bosta med 27. aprilom in 1. majem odpeljala 1225 kilometrov dolgo pot Dobrodelno okrog Slovenije. Glavni koordinator projekta je Slovenska karitas, uradni slogan pa se glasi Pot za srečo otrok. Na kolesih sta bila že lani, takisto po Sloveniji.»Trase ne menjamo, je postala že tradicionalna. Edina sprememba je ta, da je ne odpeljeva v enem kosu, torej v 45 urah, ampak smo vse skupaj razdelili na pet dni, vsak dan pa bova prekolesarila med 250 in 300 kilometri,« pove glavni organizator Dami Zupi. Začela bosta v Novem mestu, v torek, 27. aprila. Prvi dan ju čaka 277 kilometrov z Dolenjskega do Portoroža, od tu ju bo naslednji dan pot vodila do Soče.Iz Posočja bosta 29. aprila startala proti Prevaljam (230 km), dan pozneje pa bosta prevozila 190 kilometrov do Dobrovnika. Zadnja etapa bo dolga 225 kilometrov, cilj pa bo v Novem mestu. »Druga etapa bo kraljevska zaradi dolžine, prevozila bova več kot 300 kilometrov. Tretja, v njej se bova povzpela na Vršič – 1611 metrov visoko, pa bo kraljevska po višini,« poudari Zupi, ki bo z Alojzom vrtel pedale za dober namen!»Ko gledam naokoli, vidim stvari, ki mi niso všeč. Tudi v 21. stoletju so otroci prikrajšani za rekreacijo. Ker jim starši preprosto ne morejo kupiti koles! Nočem dopustiti tega, ampak hočem pomagati. Da ta problem omilimo, predvsem pa da mladini omogočimo gibanje. Zato želimo s pomočjo donacij, tudi prek telefonskih sporočil (Zakolo5 na 1919), zbrati denar in kupiti kolesa za otroke,« razkrije plemenit namen akcije. Kjer koli na trasi se Zupiju in Poglavcu lahko pridružite ter kolesarite z njima.Organizirano bo GPS-sledenje, tako da boste lahko v vsakem trenutku videli, kje na zadani ruti sta. Celotna vožnja, vseh pet etap, bo tudi televizijsko pokrita in bo potekala v živo, prenos bo viden na spletni strani www.dos.si. »Veseli bomo, če se nama bodo ljudje na poti pridružili, morda odpeljali nekaj kilometrov ali nama le stisnili roko. Če boste naš prenos spremljali doma na kavču, pa le pošljite SMS. Lahko tudi doma v dnevni sobi vozite na sobnem kolesu in ob tem spremljate dirko prek virtualne povezave,« dodaja.Dami in Alojz bosta že drugič združila moči. »Ko sem začel kolesariti, sem ga z velikim spoštovanjem gledal od daleč. O njem so govorili, da je legenda. Zdaj vem, da je človek na mestu, diha s tem projektom. Da peljeva skupaj, je zame velika čast, privilegij,« ne skriva navdušenja, da ima ob sebi izkušenejšega. Zupi ima 43 let, kolesari pet let, često se udeležuje vzdržljivostnih preizkušenj doma in na tujem. Alojz Poglavc je legenda kolesarstva, 49 let ima. Pred štirimi leti je postal zmagovalec ekstremne kolesarske Dirke okoli Slovenije, 1120 kilometrov je prekolesaril v 44 urah in 58 minutah.»Tempo celotne vožnje bo zmeren, ne bo tekmovalen niti ne turističen. Vsi, ki se želijo pridružiti, morajo biti v dobri telesni pripravljenosti,« opozori Zupi, ki pravi, da je v izjemni formi, pohvali pa se lahko, da je zadnji dve leti naredil po 28.000 kilometrov.Lani je sodelovalo več kot 150 kolesarjev, ki so prevozili vse do 500 kilometrov. Zbrali so več kot 1000 evrov, te pa namenili družini, ki jih je resnično potrebovala. Pobudnik projekta je vesel, da je na kolesarski poti srečal številne dobre ljudi, precej takih, ki jim ni vseeno in želijo pomagati. Tudi zato bo letošnja dobrodelna akcija še toliko uspešnejša, navrže. Na poti bosta imela kolesarja ob sebi spremljevalno vozilo, ki bo skrbelo za prevoz opreme, prehrane, napitkov, načrtovanje postankov in orientacijo na trasi ter za vizualno in zvočno signalizacijo udeležencem.