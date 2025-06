Za spodbudo so bili na startu tepeni, palici ni ušel niti znani slovenski voditelj (FOTO)

Že 31. kolesarski Vzpon na Kum je v Zasavje letos privabil rekordno število tekmovalcev in navijačev. Na tamkajšnji najvišji vrh se je podalo 146 kolesarjev, od tega 20 v kategoriji e-bike. Tako na startu kot med potjo in na cilju jih je spremljala navdušena množica, letos pa se jim je pridružil tudi znameniti podzemni rudarski škrat Perkmandeljc. »Menim, da je prireditev pomemben korak k prepoznavnosti lokalnih krajev, srečal sem kar nekaj ljudi, ki so bili prvič na Kumu, navdušeni nad razgledi, okolico in prijaznostjo domačinov. Še se bodo vrnili,« pravi Ervin Renko iz Smučarskega društva Ku...