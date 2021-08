Za slepo Mihaelo peš od Lendave do Kopra

Bila že na Triglavu

Prijatelji pohodniki z Dušanom Kumpom na čelu (spredaj) FOTO: Osebni Arhiv

Na pot bodo krenili 29. avgusta ob 7. uri izpred stolpa Vinarium v Lendavi. FOTO: Jože Pojbič

9 ur na dan bodo pešačili.

Za konec skok v morje

Mihaela bo tudi sama prehodila del trase. FOTO: Silvestra Brodnjak

So ljudje, ki življenje vedno jemljejo s pozitivne plati, svoje cilje pa uresničujejo ne glede na to, kakšne ovire jim stojijo na poti. Ena takšnih je 21-letnaiz Moravcev v Slovenskih goricah. Kljub okvari vida, vidi le na levo oko, pa še to le svetlobo in obrise, je dejavna na različnih področjih, pridno pa opravlja tudi obveznosti na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem na Bledu, kar je korak na poti do kariere, h kateri stremi. Želi si namreč postati profesionalna maserka in nekoč odpreti svoj masažni salon. S svojimi dosežki vzbuja občudovanje prijateljev in sorodnikov, ki menijo, da si dekle zasluži njihovo pomoč in podporo, predvsem pa nagrado za vse, kar ji je že uspelo do zdaj. Združeni v skupino Prijatelji pohodniki, ki je tudi na facebooku, so se tako odločili, da bodo za marljivo študentko zbrali sredstva, s pomočjo katerih bo lahko opravila nacionalno poklicno kvalifikacijo za maserko ter zagnala svoje podjetje. Tako se je rodila akcija Od glave do pete, pohod od Lendave do Kopra, ki bo potekal od 29. avgusta do 4. septembra.Življenje z motnjami vida prinaša s seboj številne izzive. Izziv je lahko že pot od enega konca do drugega, saj si jo moraš ali zapomniti ali pa imeti s seboj spremljevalca. Ker branje navadnih učbenikov ni mogoče, moraš imeti gradivo za šolo v obliki braillove pisave, pri čemer danes pomaga sodobna tehnologija. Posebna naprava, priklopljena na računalnik, Mihaeli prevaja besedila v wordu v braillovo pisavo. Ne nazadnje je zapletena naloga tudi oblačenje, pri katerem pomaga t. i. indikator. »Gre za napravo, ki jo prisloniš na oblačilo in ti pove, kakšna je barva. Katere barve spadajo skupaj, smo se učili v šoli,« pojasni. »Delati je treba kar veliko, v vsako stvar je treba vložiti precej energije,« priznava Mihaela, ki ji je kljub oviram uspelo narediti običajno osnovno šolo, nato srednjo šolo za slepe, lani pa se je vpisala v prvi letnik fakultete, kjer se, kot so nam prišepnili njeni znanci, lahko pohvali z bleščečimi ocenami. Trenutno na Bledu opravlja obvezno študijsko prakso v šolskem velneškem centru. Naj omenimo še podvige, kot je bil vzpon na Triglav leta 2017. »Mihaela na vse gleda s pozitivne plati. V vse, kar si zamisli oziroma zada, vloži ne sto, ampak 110 odstotkov. In če reče, da bo nekaj naredila, bo tako dolgo vztrajala pri tem, da bo to tudi dosegla,« nečakinje ne more prehvaliti stric po mami, član pohodniške skupine Prijatelji pohodniki in eden od pobudnikov akcije Od glave do pete.Načrt, da bo postala maserka, se je v Mihaeli rojeval počasi. »Ker rada delam z ljudmi, sem pomislila, da bi poizkusila. Oktobra 2018 sem opravila tečaj za maserko in se še bolj navdušila nad tem poklicem. Nato sem nekaj časa vadila doma, na sorodnikih in v srednji šoli, na zaposlenih in dijakih,« pripoveduje. V okviru prakse zdaj že masira tudi prve stranke, znanje pa bi rada še nadgradila. »Želela bi pridobiti nacionalno kvalifikacijo za maserko. Najprej se želim izpopolniti v klasični masaži, nato pa še v kaki drugi, na primer refleksni,« pravi. Njena dolgoročna želja je odpreti svoj velnes salon. Da bi svoje sanje lažje uresničila, so se sorodniki in prijatelji torej odločili, da bodo s pohodom čez Slovenijo poskusili zbrati za marljivo dekle nekaj denarja.»Ideja je bila, da bi prehodili pot od Lendave do Kopra. Beseda je dala besedo in prišlo nam je na misel, da bi iz tega naredili nekaj več in vse skupaj obarvali še dobrodelno. Takoj smo pomislili na Mihaelo, ki je član naše družine, ki potrebuje v življenju nekaj pomoči. Na neki način bi jo radi spodbudili in tudi nagradili za vse, kar je dosegla v zadnjih letih,« pojasnjuje njen stric. Pohodniki, med njimi tudi Mihaelina mama in seveda Dušan, se bodo na pohod odpravili izpred stolpa Vinarium v Lendavi. Vsak dan bodo hodili devet ur, kar je okoli 45 kilometrov. »Po končanem študiju bo Mihaela prepuščena samostojnemu življenju. Vse te kvalifikacije, nakup opreme za salon in zagon podjetja bodo njen strošek, kar pa je zanjo skoraj nemogoč zalogaj, saj si zaradi okvare vida ne more privoščiti študentskega ali kakršnega koli drugega dela, s katerim bi lahko nekaj prihranila,« pojasnjujejo Prijatelji pohodniki, ki so se povezali s Turističnim društvom Gomila v Slovenskih goricah. Prek njihovega tekočega računa bodo zbirali donacije za Mihaelo, pomagalo bo tudi prostovoljno gasilsko društvo Mala Nedelja. Hodili bodo po etapah, od Lendave do Polenšaka, od Polenšaka do Poljčan, od Poljčan do Šempetra, od Šempetra do Domžal, od Domžal do Logatca, od Logatca do Divače ter od Divače do Kopra, kjer bodo pohod zaključili s skokom v morje. Pohodniki vabijo, naj se jim pridružijo vsi, ki menijo, da so dovolj telesno pripravljeni za takšen podvig, Obljubljajo, da bo tempo prilagojen tudi pridruženim pohodnikom, ves čas pa jih bo spremljalo vozilo, ki bo v primeru težav na voljo za prevoz. Del poti bo s pohodniki prehodila tudi Mihaela.