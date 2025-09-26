Za skaženost 156.000 evrov! Toliko od kočevskih Romov zahteva ribniški župan s soplesalko

NA SODIŠČE

Sojenje se bo začelo 16. oktobra.

156.000 evrov. Toliko skupaj znaša premoženjskopravni zahtevek, ki sta ga zoper kočevska Roma, 25-letnega Arsena in 18-letnega Leonarda Novaka, vložila ribniški župan Samo Pogorelc in njegova soplesalka na plesišču junijske gasilske veselice v Ribnici Tamara Lovšin. Prvi bi rad 60.000 evrov, druga 96.500 evrov. Včeraj pa se na ljubljansko okrožno sodišče, kjer so začeli vnovič soditi Novakovima, ni zglasila. Leonardo (levo) in Arsen Novak sta včeraj krivdo zanikala. FOTO: Dejan Javornik Obtožena sta zanikala očitke tožilstva, da sta skupaj z mladoletnim sostorilcem (zanj v ločenem postopku ...