Za Simonovičem naporni dnevi, od novinarke RTV pričakuje javno opravičilo

Poslanec DeSUS Branko Simonovič od novinarke TVS Eugenije Carl in od RTVS pričakuje javno opravičilo zaradi poročanja o poslančevi izobrazbi, ki je bilo po njegovi oceni polno zlonamernih namigovanj, namenjenih diskreditaciji. Kot je navedel v sporočilu za medije, je od ravnanj novinarke in RTVS odvisno, ali se bo poslužil pravne poti za zavarovanje svojega ugleda in dostojanstva.



Poslanec DeSUS in podpredsednik DZ Simonovič je navedel, da je za njim »nekaj napornih in neprijetnih dni«. Očitki, da nima formalne izobrazbe, ki jo navaja v vseh javno dostopnih virih, po njegovih navedbah niso prijetni, zlasti ne če se pojavijo v mediju, kot je RTV Slovenija. Kot je ponovil, je študij v Zagrebu zaključil 7. decembra 1978 na visoki šoli za zunanjo trgovino, pridobil je naziv ekonomist. Diploma ima datum 14. februar 1979 in je bila izdana v Zagrebu, je navedel.



Objava novinarke, ki je navajala, da ni diplomiral in da nima izobrazbe, s katero se predstavlja, še preden je dobil resno priložnost predložiti dokumente v zvezi s tem, je po njegovi oceni neprofesionalna, neetična in »že meji na kaznivo dejanje«. Kot še dodaja, je posegla globoko v njegovo dostojanstvo, način poročanja pa je bil po njegovem mnenju namenjen zgolj diskreditaciji njega osebno.

