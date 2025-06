Za Janšo bo ponedeljek stresen dan. Spet mora na sodišče

Na kranjskem okrožnem sodišču se bo predvidoma v ponedeljek nadaljevala obravnava tožbe, v kateri predsednik SDS in nekdanji predsednik vlade Janez Janša zaradi zadeve Patria od države zahteva 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

Janez Janša je bil leta 2014 zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Janša zahteva, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnino v višini 900.000 evrov, od tega 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

Obravnava Janševe odškodninske tožbe je na kranjskem okrožnem sodišču stekla že leta 2022. Sprva je prvak SDS odškodnino terjal tudi od tožilke in sodnikov, ki jim je očital nezakonito delo v procesu Patria. Vendar je kranjsko sodišče tožbo proti njim januarja 2023 zavrnilo in Janši naložilo plačilo njihovih pravdnih stroškov. Višje sodišče je novembra lani ta znesek še nekoliko zvišalo na dobrih 30.000 evrov in Janša je omenjene stroške, za katere je sredstva zbiral tudi na dražbi, poravnal.

Januarja letos pa je država Janši zaradi obsodbe in prestajanja zaporne kazni v zadevi Patria izplačala odškodnino, ki je vključno z zamudnimi obrestmi znašala nekaj manj kot 44.000 evrov. 26.400 evrov je bilo glavnice in dobrih 17.500 evrov zakonskih zamudnih obresti.

Bo po ponovnem zaslišanju Janše vendarle sledil zaključek glavne obravnave?

Janša je bil v zvezi s škodo, ki jo je utrpel, že zaslišan julija 2023. Vendar je sodnica Tanja Bizjak odločila, da ga bodo zaslišali še enkrat, tokrat predvsem glede škode iz časa po prestajanju kazni.

Zaslišanje je predvideno na tokratnem naroku. Državna odvetnica Jasna Lovrec nato pričakuje zaključek glavne obravnave in pisno izdajo sodbe.