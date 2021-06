Za rop župnika 21 mesecev kehe

Minuto pred eno zjutraj je višnjegorskega župnika Slavka Judeža zbudil hišni alarm. Vstal je in ga ugasnil in le nekaj sekund zatem zaslišal tuje glasove. Kot je pripovedoval na sodišču, mu je takrat na telefonu še uspelo vtipkati dve enki, trojke, s katero bi lahko vzpostavil klic s policijo, pa ne, saj so mu v stanovanje že vdrli trije neznanci. Najprej je dobil udarec v glavo, nato so mu iz rok izpulili telefon ter kričali, kje ima denar in zlatnino. Eden od roparjev je ves čas pazil nanj, druga dva pa sta brskala po hiši. V noči na 24. december lani naj bi se na župnika spravili trije, 4...