Tamara Vonta, ena od prvih voditeljic informativne oddaje 24ur na komercialni televizijski postaji, ki je nato zaplula tudi v politične vode (leta 2011 je bila izvoljena za poslanko državnega zbora na Listi Zorana Jankovića – Pozitivne Slovenije), je dobro leto in pol pred nastopom vlade Janeza Janše zasedla tudi direktorski stolček direktorata za medije na ministrstvu za kulturo. Do danes je bila to tudi njena zadnja politična funkcija, saj je dva meseca po imenovanju nove vlade oziroma natančneje 8. maja lani to mesto morala zapustiti. Na podlagi petega odstavka 83. člena zakona o jav...