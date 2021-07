Za pričo si želi Janšo in Hojsa

Vse se je začelo z zastavo dežele Kranjske, ki jo je Blaž Zidar iz Radovice pri Metliki na svoji hiši prvič izobesil 23. novembra 2016, na dan Rudolfa Maistra, potem pa jo je znova obesil 17. decembra in je od takrat ni več odstranil. Nekaterim to ni bilo pogodu in predsednica krajevne skupnosti Radovica je na policijo podala prijavo, da zastava vznemirja njo in občane krajevne skupnosti. Policisti so se zato večkrat oglasili pri Zidarju in mu predlagali, naj jo sname. Ker je ni, sta ga 22. decembra obiskala policista in mu prinesla plačilni nalog, na katerem je bilo zapisano, da je z izobešen...