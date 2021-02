Za prebolevnike in cepljene težko pričakovane spremembe, a za vse ne bo brezplačno

Test ni potreben za več poklicnih skupin, če je posameznik covid prebolel



Spremembe pri prehajanju meje

Za koga test ni več potreben?



Po novem se ni več potrebno testirati tistim, ki so cepljeni z obema odmerkoma ali so koronavirus že preboleli (če je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev).



Kako do potrdila?



Preko portala zVem, kjer je enotni obrazec, ali preko osebnega zdravnika, ki obrazec izpolni. Iz zdravniške dokumentacije mora biti razvidno, da je bolnik covid prebolel.



Ali lahko potrdilo tisti, ki imajo protitelesa?



O tem še ni dokončne odločitve, je dejala državna sekretarka Marija Magajne.



Ali lahko dobijo potrdilo tisti, ki niso bili testirani?



Lahko, a morajo zanj plačati, saj tako kot vsako potrdilo ni krito iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.



Ali tudi cepljene osebe potrebujejo dodatno potrdilo?



Vsaka oseba, ki je cepljena, o tem prejme potrdilo. Iz tega je razvidno, kdaj je bila cepljena in s katerim cepivom.



Za prebolevnike dodatne spremembe tudi na smučiščih

Po odločitvi vlade se tistim, ki so covid-19 preboleli ali imajo potrdilo o cepljenju, v obdobju njihove imunosti ne bo treba testirati ali v karanteno. Prebolevniki lahko to dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost novega koronavirusa s PCR ali hitrim antigenskim testom. Če okužba ni bila potrjena s testiranjem, pa morajo dobiti potrdilo zdravnika, so nam pojasnili v ZD Ljubljana.Vsak pacient ima možnost, da si na spletnem portalu zVEM, izpiše svoj izvid brisa na covid-19, potrebuje le digitalno potrdilo. Navedeno je uraden dokument in v teh primerih dodatnih potrdil pacient tudi ne potrebuje.Če potrdilo izda zdravnik, je to samoplačniška storitev, pojasnjujejo v ZD Ljubljana in dodajajo, da ima sicer tudi vsak osebni zdravnik vpogled v Centralni register podatkov o pacientu, kjer je naveden tudi pozitivni izvid brisa.Test ni potreben za osebe, ki so bile že cepljene z dvemi odmerki cepiva, od cepljenja pa je po navodilih proizvajalca cepiv Pfizer-BioNTech preteklo 7 dni, pri proizvajalcih Moderna 14 in Astrazeneca 21 dni. v tem primeru se razume, da je oseba zaščitena.Testiranje pa tudi ni potrebno, če je oseba v zadnjih 6 mesecih prebolela covid-19. To dokaže s PCR testom ali pa s hitrim antigenskim testom, ki je bil narejen ob prepoznavi bolezni ter je starejši od 21 dni in ni starejši od 6 mesecev, je na novinarki konferenci povedala državna sekretarkaČe pa takrat testa niso opravili, je zdravnik pri obolelih diagnozo lahko postavil na podlagi klinične slike in epidemiološke povezave. V tem primeru velja tudi potrdilo zdravnika, da je ta oseba v zadnjih 6 mesecih prebolela koronavirus.Sicer je hitro testiranje enkrat na teden nujen za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pri izvajalci storitev v trgovinah in drugih servisnih storitvah, kjer je testiranje že zdaj obvezno.S 13. februarjem bo mogoč vstop brez karantene in testa tudi za cepljene proti COVID-19 in tiste, ki so ga preboleli. Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa dovoli:• osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na Sarsc-Cov-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;• osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, moderna najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz zgoraj navedene prve alineje se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja.Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.Covidni prebolevniki negativnega izvida testa od ponedeljka ne potrebujejo niti za smučanje, smuča pa se lahko po vsej državi. Negativnega testa tako ne bo treba predložiti tistim, ki imajo zdravniško potrdilo, s katerim bodo dokazali, da je od potrditve okužbe s testom minilo najmanj 21 dni oz. največ šest mesecev. Velja tudi dokazilo o cepljenju.Morebitno dokazilo o prisotnosti protiteles za zdaj še ne bo upoštevano.