Za praznik kar tri torte

Marija Osojnik iz Cerkelj na Gorenjskem je praznovala 90. rojstni dan. Rodila se je 5. marca 1932. leta v Čepincih na Goričkem in odraščala kot tretji otrok v družini s sedmimi otroki. V Cerkljah živi od leta 1957. V zakonu je rodila hčer Metko in sina Zvoneta.

Mama Marija, ki od leta 2018 živi v Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah, ima štiri vnuke in dve pravnukinji in so med seboj zelo povezani. Marija je družabna in vedno dobre volje, ima zelo dober spomin, pove hčerka Metka. Z veseljem bere reviji Vklop ter Vrt in rože, zelo rada je vrtnarila, rada ima cvetje, ki ga še vedno sadi na svojem balkonu v Domu Taber. Visok življenjski jubilej je praznovala tako v domu kot doma s svojimi najbližjimi in sosedami.

Njeni najbližji so ji zaželeli veliko zdravja, veselja in osebne sreče. Kot se za tak praznik spodobi, so slavljenki prinesli dve torti v dom, večjo rojstnodnevno pa je imela tudi doma.