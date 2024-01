»Leto 2023 je bilo za policijo izredno zahtevno, a ocenjujemo, da nam je kljub temu uspelo zagotavljati visoko stopnjo varnosti prebivalkam in prebivalcem Slovenije,« je na novinarski konferenci o delu policije v lanskem letu strnil generalni direktor policije Senad Jušić. Celotno in podrobno poročilo o delu bo sicer pripravljeno sredi letošnjega leta. Policija je kos varnostnim izzivom in svoje delo opravlja odlično, je dejal. Kot ključne izzive poleg rednega dela je posebej omenil migracije, saj so januarja lani ob vstopu Hrvaške v schengensko območje začeli nov in prilagojen način dela pol...