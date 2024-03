Za poklic je treba navduševati že osnovnošolce

Zagotavljanje kadra je eden največjih izzivov, s katerimi se spopadajo podjetja v gradbeništvu. Ugled panoge med mladimi se v zadnjih nekaj letih izboljšuje, kar se kaže v pozitivnem trendu vpisa na vseh stopnjah šolanja in tudi v tem, da se vpisujejo mladi, ki jih ti poklici res zanimajo in jih veselijo.

Z najrazličnejšimi ukrepi poskušajo podjetja pokriti aktualne potrebe ter hkrati tkati povezave s potencialnimi zaposlenimi v prihodnje. Na splošno so zanimivi, strokovno zahtevni in pomembni projekti močan magnet za zaposlitev v gradbeništvu. Med njimi še posebej izstopa gradnja večjih mostov in viaduktov, ki od nekdaj velja za kraljevsko kategorijo v tej industriji.

