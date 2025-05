Slovenski strokovnjak svari: Veganska prehrana je za otroke nevarna (VIDEO)

Veganska prehrana, ki popolnoma izključuje živalske proizvode, je v zadnjih letih postala zelo popularna. Vendar pa se ob tem pojavljajo številne polemike, še posebej glede njene varnosti za ranljive skupine, kot so otroci in starejši. Kritiki opozarjajo, da za te skupine ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi potrjevali varnost veganske prehrane. Evgen Benedik v podkastu izpostavlja, da znanstvene raziskave, ki bi podprle varnost veganske prehrane za otroke in starejše, pogosto manjkajo ali pa so pomanjkljive.

Rok Orel in Evgen Benedik, podkast V ambulanti z dr. Orlom FOTO: Luka Maček

Zgolj rastlinska prehrana za otroke ni varna

Pediatrična stroka je že večkrat izrazila zaskrbljenost glede veganske prehrane pri otrocih. Otroci so v obdobju intenzivne rasti in razvoja, zato potrebujejo širok spekter hranil, ki jih veganska prehrana morda ne zagotavlja v zadostni meri. Benedik omenja, da so se pediatri in dietetiki združili in pripravili dokument, s katerim so poskušali preprečiti uvedbo veganskih obrokov v vrtce in šole.

Opozorili so, da lahko pomanjkanje določenih hranil, kot so vitamin B12, železo in beljakovine, resno ogrozi zdravje otrok. »Imamo pa dokaze, ki govorijo bolj o neugodnem učinku veganske prehrane v pediatričnem obdobju. Morava vedeti, da v pediatričnem obdobju se otroci razvijajo in rastejo,« je povedal dr. Benedik. »Tudi uradne inštitucije, predvsem angleško govoreče, zagovarjajo nekaj, za kar dejanskih dokazov nimajo. Za moje pojme je to diskreditacija teh inštitucij, kjer nekaj trdijo, čeprav nimamo jasnih znanstvenih dokazov, bodisi da delujejo ugodno,« je še dodal.

