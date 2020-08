Za otroke zbrali 4200 evrov!

Prireditev je bila rekordna v vseh pogledih.

Veslali tudi znani Slovenci

3960 kilometrov so preveslali na Ljubljanici.

V Kajak kanu klubu Ljubljana je bilo pred dnevi še posebno slovesno., predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije, so namreč tam izročili ček v vrednosti 4200 evrov. Gre za vsoto, ki so jo v dobrodelni akciji 24 ur veslanja za dober namen zbrali njeni organizatorji, Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca. »Letošnja prireditev je bila rekordna v vseh pogledih.Tako po udeležbi, preveslanih kilometrih kot številu veslačev,« nam je povedal odvetnik, predsednik humanitarne Hiše sonca.S 24-urno akcijo veslanja, ki je letos potekala med 19. in 20. junijem, so v minulih letih priskočili na pomoč že marsikomu, letos pa so usmerili pogled k družinam, ki nimajo niti za najosnovnejše, kaj šele da bi otrokom lahko omogočile počitnice. Izkupiček zbranih sredstev je bil tako namenjen za letovanje otrok iz socialno ogroženih skupin v letovišču Pacug na slovenski obali, ki ga upravlja društvo ZPMS Ljubljana Vič Rudnik. Tam so otrokom konec julija tudi že pripravili malo šolo veslanja na morju.Od Livade na Ljubljanici do zapornic pri Ambroževem trgu so tako udeleženci preveslali 3960 kilometrov. Vsak je namreč preveslal, kolikor je želel ali zmogel, štel pa je prav vsak kilometer. In končni seštevek je pokazal, da so skupaj preveslali 720 krogov, torej kar 3960 kilometrov! Vse zbrane so spodbujali nekateri odločni slovenski športniki. Zaradi otrok sta se na Ljubljanico podala lanska svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodahin olimpijec, prišli so veslači z Mosta na Soči, tudi diplomatska sekcija je bila močno zastopana.»Bilo je izjemno. Dobrodelnost, druženje in šport v enem!« francoska veleposlanicani mogla skriti navdušenja, tako nad dogodkom kot doživljanjem Ljubljane z drugega zornega kota. In čeprav je bil zmagovalec vsak, ki se je dogodka udeležil, je bila najvztrajnejša v letošnji športno-humanitarni zgodbi, ki je odveslala kar 30 krogov. S tem pa ni le za štiri kroge izboljšala lanskega osebnega rekorda, ampak se je tudi izenačila z rekorderjem