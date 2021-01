Za otroka iz Gerečje vasi na pomoč priskočili številni ljudje

FOTO: Arhiv NŠ Mura

Najbrž ga ni med nami, ki ga ni potresla grozljiva družinska tragedija, ko je moški v Gerečji vasi, nedaleč od Ptuja, umoril očeta, mamo in hčerko. Ostala sta majhni sinek in vnuk, ter njegov stric, sicer pa mamin brat in sin pokojnih staršev,In podobno, kot se to zgodi v Sloveniji, kjer smo vedno najbolj enotni, je tudi v tem primeru stekla dobrodelna akcija za fanta in njegovega majhnega nečaka. Na pomoč so jima priskočili številni ljudje: posamezniki, ustanove in organizacije, sosedi, zaposleni v šoli, dobrodelne organizacije in prijatelji, med njimi tudi, ki vodi posebno dobrodelno dražbo.Za omenjeno dražbo, kateri so se odzvali mnogi športniki in športnice, med drugimi je na licitaciji tudi Dončićev dres, so svoj delež primaknili tudi iz Nogometne šole Mura iz Murske Sobote, kjer so znani po dobrodelnosti, bodisi sami ali skupaj s svojo navijaško skupino Black gringos.Na dražbi, katere datum še ni znan, bodo tudi nekateri izdelki črno-belih, in sicer dresain, svoje rokavice pa je poklonil. Iz nogometne šole Mura so sporočili, da bodo v sodelovanju z navijači za dobrodelno dražbo, ki jih organizira omenjeni Sašo Dobnik, poklonili nov klubski dres, na katerem so podpisi vseh igralcev.