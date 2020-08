Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih se bodo pojavljale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Prav tako je razvidno, da so se za osrednji del prižgali alarmi najvišje stopnje za točo. Obeti V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, na jugu tudi nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.



V sredo bo na Primorskem deloma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo.