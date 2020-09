Za osnovnošolce nove spremembe pri pouku

Podatki s koronavirusom so spet spodbudnejši, zato je svetovalna skupina za covid-19 preučila epidemiološke razmere. Še vedno predlagajo upoštevanje veljavnih ukrepov, z manjšo izjemo - ukrep nošenja mask pri pouku za otroke v osnovnih šolah odpravljen, je povedala državna sekretarka Tina Bregant.



»Na današnjem srečanju smo se pogovarjali, da ni najbolj pošteno, da morajo naši otroci nositi maske pri pouku, če je zagotovljena razdalja, tako da bo ta ukrep nošenja mask pri pouku za otroke v osnovnih šolah odpravljen,« je povedala Bergantiva za Odmeve.



Dodala je, da od učiteljev in preostalih zaposlenih na šolah pričakujejo, da se držijo priporočil in da nosijo maske ali pa vizirje ali pa da predavajo za pleksisteklom.



Meni tudi, da bi lahko tudi omejili zbiranje na javnih krajih. »Pogovarjali smo se, da bi zmanjšali skupine, verjetno na šest oseb, če je srečanje vodeno, recimo znotraj gledališča, na 250 ljudi. Osebno se mi zdi izredno pomembno, da ne zapiramo šol, da se vsi držimo ukrepov, da ne bodo nasrkali tisti, ki so najbolj ranljivi, in da čim dlje ohranimo delujočo skupnost,« je še dejala sekretarka.



Vlada bo dokument bo dopolnila predvidoma danes,