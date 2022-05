Pred dobrima dvema mesecema, ko so na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) začeli veliko zbiralno akcijo za odkup gozdov, ki bi jih prepustili naravi, da bi v njih lahko preživele ogrožene vrste ptic, si niso niti predstavljali, da bo odziv tako velik. Najprej so si skromno želeli, da bi zbrali vsaj petnajst tisočakov od 45.000 evrov, kolikor bi jih potrebovali za odkup desetih hektarjev gozda. Te dni pa so nam, nadvse zadovoljni z izjemnim odzivom, na društvu povedali, da jim je uspelo zbrati že kar deset tisočakov več od prvega cilja in že več kot polovico od vsote, k...