Za odpovedani Thompsonov koncert ne dobi odškodnine

Ministrstvo prižgalo zeleno luč

Protestni plakati v Mariboru FOTO: Tadej Regent

Nič ne bo s poravnavo

Na državnem odvetništvu menijo, da je že sama dovolitev koncerta povzročila kršitev človekovega dostojanstva, ne glede na to, ali bo koncert v prihodnosti realiziran ali ne.

2017. naj bi že Thompson nastopil v Mariboru.

Tako imenovani predhodni postopek poskusa mirne rešitve spora med organizatorjem mariborskega koncerta kontroverznega hrvaškega pevcain državo se je, kaže, končal z zavrnitvijo zahtevka za plačilo odškodnine. Tak sklep potrjuje tudi odločitev državnega odvetništva, ki je v skrbi za javni interes zoper odločbo notranjega ministrstva, ki je v začetku junija odpravilo prepoved Thompsonovega nastopa, sprožilo upravni spor.Državno odvetništvo s tožbo od upravnega sodišča namreč zahteva, da odločbo ministrstva za notranje zadeve odpravi, postopek odločanja o tožbi pa prekine in začne postopek za oceno ustavnosti 6. člena zakona o javnih zbiranjih (ZJZ). Zakon je v tem delu pomanjkljiv do te mere, da dejansko onemogoča učinkovito zaščito nekaterih ustavno zagotovljenih pravic, predvsem pravice do človekovega dostojanstva. »Zaradi tako pomanjkljive zakonske ureditve je bila sprejeta tudi izpodbijana upravna odločba, s katero je bil dovoljen koncert Marka Perkovića - Thompsona,« pojasnjujejo na državnem odvetništvu.Thompson bi moral v Festivalni dvorani na Lentu nastopiti maja 2017, a so ga prvič prepovedali na priporočilo policije zaradi povečanega varnostnega tveganja zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih dejanj. Prepoved so utemeljili z njegovim poveličevanjem ustaške ideologije, sovražnosti do drugih narodov in promoviranjem nestrpnosti.Ministrstvo za notranje zadeve je pritožbo zoper tak sklep zavrnilo, po odločitvi upravnega sodišča, ki je odločbo o prepovedi koncerta odpravilo in zadevo vrnilo prvostopnemu organu, pa je mariborska upravna enota v ponovnem postopku maja letos odločila enako in koncert znova prepovedala.Ustne obravnave na upravni enoti so se kot priče udeležili predstavniki Zveze Srbov Slovenije, Zveze združenj borcev za vrednost NOB Slovenije, Judovskega kulturnega centra in nekdanji podžupan Mestne občine Maribor. Thompson pa je v svojem odzivu zapisal, da je bila »prepoved koncerta popolnoma politično motivirana in da ni bilo grožnje za varnost«.Notranje ministrstvo je ugodilo pritožbi ptujskega organizatorja koncerta, odločbo upravne enote odpravilo in ustavilo postopek za prepoved prireditve, prijavo pa vrnilo mariborski policijski postaji.Ministrstvo je namreč ugotovilo, da tudi v ponovljenem postopku ni izkazano, da je bil namen organizatorja, da bi na prireditvi pevec ali publika izvrševala kazniva dejanja ali pozivala k izvrševanju kaznivih dejanj oziroma da je bil namen organizatorja, da bi se na prireditvi žalilo človekovo dostojanstvo ranljivih skupin (žrtev ustaškega sistema in njihovih svojcev), saj je po mnenju upravnega sodišča predvidel zadostne ukrepe, da se to ne bi zgodilo. A čeprav s tem ni več ovir za nastop Thompsona, organizator v zakonskem roku ni prijavil novega datuma koncerta.Je pa v začetku junija na državno odvetništvo vložil nov predlog za začetek predhodnega postopka poskusa mirne rešitve spora (poskus poravnave je pogoj za morebitno poznejšo vložitev odškodninske tožbe zoper državo). Po podatkih, ki so zaokrožili v javnosti, je predlagal poravnavo v višini 149.000 evrov, kolikor škode naj bi utrpel zaradi prepovedi koncerta.Ko ga je prvič vložil, so ga na državnem odvetništvu zavrnili, saj je postopek glede prepovedi Thompsonovega koncerta še potekal na upravnem sodišču.A se je tudi drugi predhodni postopek poskusa mirne rešitve spora končal z zavrnitvijo zahtevka, državno odvetništvo pa je zoper odločbo notranjega ministrstva vložilo tožbo. Menijo namreč, da je že sama dovolitev koncerta povzročila kršitev človekovega dostojanstva, ne glede na to, ali bo koncert v prihodnosti dejansko realiziran ali ne. Poleg tega se lahko dovolitev koncerta v javnosti razume kot izraz strpnosti oblasti do poveličevanja ustaštva, kar je vsekakor v neskladju z vrednotami, na katerih temelji ustava. »Državno odvetništvo zato ocenjuje, da je upravno odločbo zaradi varovanja javnega interesa treba odpraviti, prek zahteve za presojo ustavnosti pa zagotoviti dopolnitev zakona o javnih zbiranjih, tako da bodo imela sodišča in upravni organi v prihodnje zadostno zakonsko podlago, da tovrstne dogodke prepovedo.«