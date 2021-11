Za obletnico jedli žlinkrofe (FOTO)

Še pred novimi ukrepi v zvezi s covidnimi razmerami je bil v Medgeneracijskem centru Prebold poseben dan. Zaznamovali so namreč tretjo obletnico svojega delovanja in z veseljem pokazali prostore, ki so jih letos še povečali in dopolnili.

Mnogim so dišali tisti potreseni z ocvirki.

Udeleženci slavnostnega dne pa so tokrat poleg vseh dobrot, ki so jih napekle aktivne članice MGC, okušali tudi zgornjesavinjske žlinkrofe, ki jih je pripravljal njihov kuharski gost Miha Robnik, javnosti znan po blogu in receptih Dons fotr kuha.

Od telovadbe do kuhanja

Ob dnevu odprtih vrat sta obiskovalce pozdravila vodja centra Klavdija Jelen ter podžupan mag. Marko Repnik. Jelenova je poudarila pomen pridobitve večjega prostora, ki jim omogoča še lažje in pestrejše delovanje ter vsestransko ustvarjanje, bodisi za predavanja ali celo telovadbo. Vsem je zaželela, da bi skupaj preživeli čim več prijetnih uric na raznih delavnicah in drugih aktivnostih.

Tudi podžupan je zadovoljen z aktivnostmi centra, vodji in njenim sodelavkam pa je čestital za njihovo prizadevnost. Veseli ga, da se v center uspešno vključuje tudi OŠ Prebold. Skupno so nazdravili jubilejnemu dnevu in novi pridobitvi, nato pa je kuhalnico zasukal Miha Robnik. »Danes bomo najprej jedli, potem pa se tudi naučili, kako se žlinkrofi naredijo. Delali bomo po zelo starem receptu,« je nagovoril zbrane in jim zaupal, da so savinjski žlinkrofi zelo podobni idrijskim. »Še danes se ne ve točno, kdo si je prvi izmislil recept in ime, ki je skoraj identično. Še kar se prepiramo, je pa zanimivo, da ima idrijsko območje zelo podoben naglas, običaje, hrano kot mi v Zgornji Savinjski dolini,« je z nasmehom poudaril Robnik, nato pa predstavil potek priprave.

Dogodka se je udeležila vsestranska ustvarjalka Tončka Podgorski.

»Danes imamo na meniju tri različne žlinkrofe. Eni so klasični iz prekajene svinjske krače, drugi so z gobovim nadevom in imajo v testu še špinačo, da so zeleni, tretji pa so iz ajdove moke in z nadevom iz suhih hrušk, ki so zelo značilni tudi za Koroško. Že kuhanim pa lahko dodamo različne dodatke. Tiste iz ajde in suhih hrušk lahko oplemenitimo z medom in stopljenim maslom. Mnogi imajo radi klasične iz prekajene krače in posute z ocvirki, ki se seveda prilegajo tudi k drugim nadevom. Skratka, možnosti je več. Sicer pa so tudi zgornjesavinjski žlinkrofi samostojna jed, lahko pa se jih postreže kot prilogo,« je še povedal Robnik in se posvetil kuhanju že narejenih, ki jih izdelujejo v Lučah v gostilni Pr lampi, Miha pa je njihov promotor.

Za kuhalnice so prijeli tudi otroci.

Udeleženci so z veseljem segali po njih in uživali v okusih, s posebnim zadovoljstvom pa so poskusili tudi tiste izpod svojih rok. In marsikatera udeleženka kuharske delavnice se je strinjala, da jih bo umestila tudi na svoj domači jedilnik.