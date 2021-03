»Je kdo včeraj (3. 3. 2021) v dopoldanskem času na območju Begunjščice videl gospo na sliki? In če, v katero smer je šla? Za vsako informacijo vam bom iz srca hvaležen. Je bil mogoče kdo na Begunjščici? Prosim za informacije,« so včeraj zjutraj po gorniških skupinah na družabnih omrežjih nagovarjali svojci takrat še pogrešane planinke, 55-letne Nuše Jerman iz Kranja. Zjutraj se je odpravila v hribe, a je do večera ni bilo nazaj. Zle slutnje so se uresničile Tudi s Policijske uprave (PU) Kranj so zaprosili za pomoč in sporočili, da radovljiški gorski reševalci, gorska policijska e...