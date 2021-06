Za nove bone 230 milijonov evrov

Vlada bo v četrtek predvidoma potrdila že nekaj časa napovedovani predlog novega interventnega zakona, ki naj bi omilil posledice epidemije covida 19 na gospodarstvo. Največja pozornost bo tokrat posvečena gostinstvu in turizmu, posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Prinesel bo tudi nove bone.



Zaradi še vedno trajajočih posledic epidemije covida-19 je treba sprejeti nov interventni zakon o podaljšanju nekaterih obstoječih ukrepov za gospodarstvo ter o dodatnih ukrepih predvsem za področje turizma in gostinstva, je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zapisalo v osnutku zakona, katerega ukrepi so ovrednoteni na 287,2 milijona evrov.



Od tega je največ, namreč na 230,6 milijona evrov, ocenjena vrednost novih bonov, ki jih bodo prejeli vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 30. junija 2021. Unovčiti jih bo mogoče za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, veljavni pa bodo do konca tega leta.

Boni za 120 in 60 evrov

Polnoletni bodo prejeli bone v vrednosti 120 evrov, mlajši pa v vrednosti 60 evrov. Tako kot turistični boni, ki so jih lani prejeli vsi prebivalci Slovenije in jih je mogoče unovčiti še do konca tega leta, bodo zabeleženi kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave (Furs). Prav tako bodo prenosljivi med ožjimi družinskimi člani ter jih bo mogoče koristiti v več delih.



Tako kot dosedanjih osem protikoronskih zakonov je tudi namen novega interventnega zakona ohranitev delovnih mest in zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Glede na to, da je s turizmom neposredno ali posredno povezanih veliko dejavnosti, bo to pozitivno vplivalo na širše gospodarstvo, pričakujejo na gospodarskem ministrstvu.

Država bo financirala regres

Med predlaganimi ukrepi so tako tudi financiranje regresa za letni dopust prizadetim podjetjem v izbranih panogah, delno povračilo stroškov organizacije srečanj in dogodkov, denarno povračilo stroškov produkcije filmov oz. avdiovizualnih del, delno povračilo izpada prihodkov upravljavcem žičniških naprav ter oprostitev plačila povračila za vodo.



Država bo regres za letni dopust za leto 2021 financirala pravnim in fizičnim osebam iz dejavnosti s področij gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so bile registrirane najpozneje do 31. maja 2021. Pogoj je, da zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu ter imajo vsaj enega zaposlenega. Do pomoči bodo upravičeni, če jim bodo prihodki letos upadli za več kot 20 odstotkov.

Povračilo stroškov organizatorjem

Organizatorji srečanj in dogodkov, tako pravne kot fizične osebe, bodo lahko prejeli povračilo stroškov v višini 80 odstotkov zaradi odpovedi oz. v višini 60 odstotkov zaradi omejene izvedbe dogodkov. Izvedba dogodka mora biti načrtovana v Sloveniji v obdobju od vključno letošnjega 1. avgusta do konca leta 2022, piše v predlogu zakona, objavljenem na spletnih straneh vlade.

Podobno za čas od uveljavitve zakona do konca leta 2022 lahko pomoč pričakuje tudi filmska in avdiovizualna industrija. Tu je denarno povračilo predvideno v višini 25 odstotkov upravičenih stroškov, neposredno porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del na ozemlju Slovenije.

Nič več mesečnega temeljnega dohodka

Glede povračila za rabo vode za potrebe kopališč pa je v predlogu zakona zapisano, da ga zaradi vladnih ukrepov v zvezi z epidemijo ter posledičnega zaprtja turističnih zmogljivosti ni treba plačati za obdobje od letošnjega 1. januarja do 30. junija.

Za vse prizadete zaradi epidemije naj bi se še najmanj za tri mesece, do konca septembra, podaljšalo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Nato ga bo mogoče podaljšati še za tri mesece.



Ni pa več predvideno podaljšanje pomoči samozaposlenim v obliki mesečnega temeljnega dohodka, kot so še spomladi napovedovali na gospodarskem ministrstvu. Z junijem se izteče tudi subvencioniranje čakanja na delo doma.

