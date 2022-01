Za nami je še en slab dan: koronavirus se širi kot ogenj

V nedeljo so ob 5233 opravljenih PCR-testih potrdili 2515 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 48-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 36.526 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 3634. To je največje število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom na nedeljo od začetka epidemije. Prejšnje najvišje število, ko so 14. novembra lani potrdili 1820 novih okužb, je preseglo za 695.

Delež pozitivnih izvidov je za tri odstotne točke višji kot dan prej. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi s soboto povečalo za 1821. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 213. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 1719, kar je 85 več kot dan prej. V primerjavi s preteklo nedeljo, ko je bil delež pozitivnih testov 44,2-odstoten, so potrdili 1507 okužb več. V nedeljo so opravili tudi 37.598 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.253.566 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.195.522.

Pozitiven vsak drugi

V nedeljo so izdali 2454 TAN-kod za aplikacijo #OstaniZdrav, ki sledi stikom. Če to primerjamo z istim dnevom predhodnega tedna, je to 2,8-krat več. V soboto jih je bilo še nekaj več – 3346. Na koncu smo po uradnih podatkih v statistiko vpisali 2515 pozitivnih na PCR-testih. Teh je bilo opravljenih 5233, kar pomeni, da je bil na testu pozitiven skoraj vsak drugi.

Povečalo se je tudi število hospitaliziranih. V bolnišnicah je trenutno 572 covidnih oseb (35 več kot dan prej), od tega jih 157 potrebuje intenzivno zdravljenje (dva manj kot dan prej). Umrlo je še sedem oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.