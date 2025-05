Slovenski lastniki prestižnih ferrarijev in maseratijev so združeni vsak v svoj klub lastnikov: Ferrari Adriatic Owners Club in Maserati Adriatic Owners Club. Minuli konec tedna so skupaj praznovali 10. obletnico ustanovitve klubov. Iz Ljubljane se je v petkovem jutru proti gradu Strmol na Gorenjskem odpravila kolona tridesetih vozil, največ jih je bilo seveda v Ferrarijevi značilni rdeči barvi. Kako je prišlo do ustanovitve, nam je zaupal Dejan Arsić, ki je imel kot zastopnik Ferrarija in Maseratija v Sloveniji stik s kupci teh prestižnih jeklenih konjičkov. »Pobudo o ustanovitvi klubov so d...