Kot nagrada za cepljenje 14-dnevno letovanje

Pisali smo o odločitvi dolenjskega podjetja, ki zaposlenim nudi 200 evrov nagrade , če prinesejo potrdilo o cepljenju proti covidu 19.Nekateri bralci so nam tudi sporočili, da je tudi v njihovem podjetju nagrada bon za 50 evrov.Vprašali smo v večjih podjetjih v Sloveniji, kako je pri njih. Izso nam sporočili takole: »Ob cepljenjih, ki jih organiziramo v podjetju, zaposlenim, ki se jih udeležijo, običajno razdelimo simbolične nagrade. Ob junijskem cepljenju v podjetju smo ob resnično množični udeležbi zaposlenim razdelili majice rokometnega kluba Gorenje Velenje, ki je prav takrat postal državni prvak. Denarnih nagrad ali dodatnega dopusta cepljenim ne dajemo.«ponuja letovanje: »Za zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem okolju smo v Krki uvedli sistem PCT. Sodelavce spodbujamo k cepljenju s kampanjo, ki predstavlja razloge za cepljenje in smo jo naslovili Zakaj se boš pa ti cepil?. Želimo namreč, da bi se ljudje zavedali pomena cepljenja in se izognili morebitnim okužbam. Da bi k odločitvi za cepljenje privabili še več sodelavcev, smo v kampanjo v preteklosti vključili tudi nagradno igro – štirje sodelavci so 14 dni brezplačno letovali v Krkinih termah v Strunjanu skupaj s še po tremi osebami (družinskimi člani).«Iz Novartisa, čigar del je, so nam sporočili, da o nagrajevanju za cepljenje ne razmišljajo, spodbujajo pa zaposlene k cepljenju tudi z izobraževanjem o pomembnosti cepljenja in varnosti cepiv. »V Novartisu se cepljenje sodelavcev zelo priporoča, saj verjamemo v znanost in učinkovitost cepiv in se zavedamo, da samo z zaščitnimi ukrepi ni mogoče zaustaviti epidemije virusa sars-cov-2. Tako tudi v Novartisu v Sloveniji sodelavce redno ozaveščamo o pomenu cepljenja, na eno od naših rednih virtualnih srečanj vseh zaposlenih smo povabili tudi prof. dr., ki nam je predstavil vsa znana dejstva o obstoječih cepivih in samem cepljenju. V maju smo bili v okviru Nacionalne strategije cepljenja proti covidu 19 kot prednostna skupina (farmacevtska industrija) pozvani k izkazu interesa za cepljenje naših sodelavcev. V ta namen smo vse sodelavce obvestili o možnosti cepljenja in jih povabili k prijavi. Prijava in odločitev sta bili seveda prostovoljna in individualna odločitev posameznika. Interes za cepljenje je izkazalo več kot 2.300 sodelavcev. Stopili smo v stik z ministrstvom za zdravje, ki nas je povezalo z ZD kot cepilnimi centri, ki so nato izvedli cepljenje za večino zainteresiranih sodelavcev.«Izso sporočili: »V NLB, d. d, ves čas ravnamo zelo previdno: od doma tako še naprej dela polovica tistih, ki delajo na delovnih mestih, ki to omogočajo. V poslovnih prostorih dosledno upoštevamo ključne preventivne ukrepe, kot so nošenje zaščitnih mask, skrb za ustrezno higieno rok, ohranjanje distance itd. ter nasploh ravnamo odgovorno. V NLB si želimo čim večje precepljenosti, saj verjamemo, da nam bo to omogočilo hitrejšo vrnitev v 'normalnost' in nemoteno delo s strankami in sodelavci, gre pa za prostovoljno odločitev vsakega zaposlenega, zato veliko pozornosti namenjamo obveščanju in osveščanju zaposlenih o prednosti cepljenja, za nagrajevanje cepljenih, po katerem sprašujete, pa za zdaj odločitev še ni bila sprejeta.«Izpa: »V Mercatorju proučujemo vse možnosti, kako dodatno spodbuditi zaposlene k odgovornemu ravnanju do sebe in drugih tudi s cepljenjem.«je odgovoril takole: »V Petrolu nimamo predvidenih nikakršnih nagrad za cepljene, prav tako ne razmišljamo, da bi nagrajevanje uvedli v prihodnje.«