Za mišjo mrzlico zbolelo 92 ljudi

Lepo vreme in počasno sproščanje ukrepov zaradi pandemije koronavirusa sta nam vlili nekaj upanja na veselo in kolikor toliko brezskrbno poletje. A strokovnjaki opozarjajo, da je na pohodu mišja mrzlica, smrtno nevarna virusna bolezen, ki jo prenašajo miši in drugi glodavci. Do 6. maja so na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani potrdili 92 primerov mišje mrzlice, zbolelo je 26 žensk in 66 moških. Voluharice so se zaradi obilice žira namnožile in zimo preživele v velikem številu. FOTO: Slowmotiongli/Getty ImagesKot so zapisali na spletni strani Nacionalne...