Za malico na streho sveta vzel domače kislo zelje

Med legende slovenskega alpinizma in gorništva se zagotovo uvršča tudi Anton Sazonov - Tonač. Danes ima 83 let, živi pa v Ljubljani, kjer je bil tudi rojen, rad obuja spomine. V več kot 60 letih aktivne kariere tam pod vršaci, veličastni so, od Himalaje do Severne triglavske stene. Anton Sazonov za začetek pove, da je bil vedno športnik po duši. Danes rad pleza na stenah v telovadnicah. FOTO: Gore-ljudje.si »Na Viču pri Partizanu sem telovadil. Ko smo bili še mladi, smo šli dvakrat s kolesi do Iškega vintgarja. To so bili časi, ko je bil to izlet za cel dan, plezali smo po skalah,«...