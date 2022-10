Za kostanj izdelali škrniclje

Jeseni nam narava ponuja kostanj, pravi jesenski plod, ki je hkrati eden od simbolov tega letnega časa. Seveda ne moremo mimo sladkega mošta in pečenih kostanjev, zato so se stanovalci in nekaj zaposlenih zbrali na kostanjevem pikniku pred Domom starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah.

Piknik je uspel.

Pred piknikom so stanovalci, zbralo se jih je kar 70, pridno pomagali pri pripravi kostanja za peko in pri izdelavi škrnicljev zanj. Razpoloženje je bilo odlično. Letošnji kostanj je bil tudi zelo okusen. Za peko pa sta vseskozi skrbela Zdravko in Boštjan. Po zadovoljnih obrazih stanovalcev doma je bilo sklepati, da so jim zaposleni popestrili dan in jih morda popeljali v kakšen spomin iz njihove mladosti.