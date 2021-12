Za Katjino smrt krivo cepivo

Katjin oče, ki je v tistem doživljal najbolj temačne trenutke svojega življenja, je dejal: »Tukaj sem zato, ker se grem poslovit od svoje hčere, ki je danes umrla zaradi posledic cepljenja s cepivom janssen. Ja, možganska kap!« Pretresljiva novica, ki je šokirala slovensko javnost pred natančno dvema mesecema, se je že kmalu prelevila v uradno: »Zjutraj je zaradi možganskih krvavitev in strdkov umrla 20-letnica, ki je bila pred slabima dvema tednoma cepljena s cepivom janssen.«

Katji v slovo: nisi odstotek, si otrok vseh nas! FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Dvajsetletna Katjaje odšla tako prezgodaj. V sredo, 29. septembra, je umrla v UKC Ljubljana. V bolnišnico so jo v slabem stanju sprejeli sicer že v ponedeljek, imela je glavobol, slabo je videla in bruhala. »Natančno še ne moramo, ali je zaplet povezan res tudi s cepljenjem. O možnem zapletu so poročali že tuji raziskovalci, lahko se zgodi pri enem primeru na 100.000 cepljenih,« je že takrat namignil tudi vodja službe za urgentno nevrologijo v UKC Ljubljana

16 novih žrtev V ponedeljek so potrdili 2482 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 39,5 odstotka. V bolnišnicah ta hip zdravijo 1128 covidnih bolnikov, 280 jih potrebuje intenzivno nego. V ponedeljek je umrlo 16 covidnih bolnikov. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 37.095 aktivnih okužb, kar pomeni 1283 manj kot dan prej. Z vsemi potrebnimi odmerki je bilo cepljenih 1,148.063 ljudi, to je 54 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 64 odstotkov starejših od 18 let ter 75 odstotkov starejših od 50 let.

»Dogodek je tako tragičen, da je moje osebno mnenje, da v tem trenutku ne bi več tvegali in tega cepiva ne bi več uporabljali,« pa so bile besede vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović, izrečene po tistem, ko se je v javnosti že razvedelo o Katjinem pretresljivem primeru. Še tisto sredo je pred protestnike stopil tudi oče, ki je pravkar izgubil svojega angela: »Želela si je kupiti svobodo. Šestnajstega septembra se je šla cepit z janssnom, da ne bo omejena z neumnostmi. Danes je ni več. Ko prideš na cepilno mesto, te nihče ne opozori na možne zaplete. Samo številke so. Govori se o odstotkih. Moja Katja ni bila odstotek. Bila je Katja. Moja Katja!«

»Stopimo skupaj«

Cepivu janssen je vsaj začasno odklenkalo. Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal: »Poudariti moram, da smo z janssnom cepili 120.000 ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitne zaplete.« Epidemija, kot je še dejal, je do tistega trenutka vzela 4861 življenj. Do včeraj jih je že 5224. Ko se je slednjič oglasila tudi komisija, ki je bila imenovana prav za obravnavo tega žalostnega primera, in ki je soglasno ocenila, da je bil tragični zaplet zagotovo povezan s cepljenjem. Kot je povedal član te komisije Zoran Simonovič, predstojnik mariborske območne enote NIJZ, je pacientka po cepljenju razvila sindrom tromboze s trombocitopenijo, dodal, da so bili izpolnjeni prav vsi kriteriji za postavitev te diagnoze, prav tako pa je komisija ob proučitvi zdravstvene dokumentacije še iz časa pred cepljenjem ugotovila, da ni bilo ugotovljenih nobenih stanj, ki bi lahko vplivala na potek težav po cepljenju.

5224 življenj je terjal covid-19.

Kot je napovedal minister Janez Poklukar, bo nemudoma predlagal, da se ustavi cepljenje s cepivom janssen oziroma se omogoči le na izrecno zahtevo posameznika, ki to potrdi tudi s podpisom. »Kar pomeni, da trenutno uveljavljeni začasni protokol cepljenja s cepivom janssen postane trajen,« je pojasnil. Ter pozval: »Če kdaj, potem potrebujemo ta trenutek enotnost, medsebojno razumevanje in solidarnost. Ne pustimo, da nas tragična smrt še dodatno razdvoji, stopimo skupaj, prebrodimo ter premagajmo še zadnjo etapo boja z virusom, ki je pred nami!«