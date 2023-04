Za kakovostno mleko skrbi 600 kmetij

Mlekarna Celeia, največja v slovenski lasti, izdelke proizvaja izključno iz slovenskega mleka. Vsak dan ji ga s kar 600 kmetij v savinjski, šaleški, koroški, širši celjski in kozjanski regiji v cisternah pripeljejo kar 170.000 litrov, iz njega pa nato izdelajo tudi sire, skuto, jogurte, smetane in druge izdelke, ki jih tržijo pod lastno blagovno znamko. Že 41. leto zapovrstjo je podjetje, ki ima sedež v Arji vasi, priredilo letno srečanje rejcev in na njem podelila priznanja največjim in najkakovostnejšim dobaviteljem; mleko je brez gensko spremenjenih organizmov, številni izdelki se ponašajo tudi s certifikatom Izbrana kakovost Slovenija.

Roman Knez, Rajko Gračner in Marko Jakopina, ki so pridelali najkakovostnejše mleko glede na število mikroorganizmov, z lansko mlečno kraljico Aleksandro Matan in direktorjem Mlekarne Celeia Vinkom Butom.

Najkakovostnejše mleko

Največ mleka, več kot 808.000 litrov, je lani dobavil kmet Marko Obrul iz Bezine pri Slovenskih Konjicah. »V življenju imaš določene cilje in priznanje je zagotovo potrditev, da delaš prav. Osebno mi pomeni zelo veliko, čeprav to ni le moj trud, temveč trud naše celotne družine, saj smo v delo vpeti vsi, poleg mene, žene in treh otrok tudi moji starši. In zelo smo ponosni, da lahko oddamo kakovostno in zdravo mleko,« je ob prejemu priznanja povedal Obrul. Drugi največji dobavitelj je bil kmet Primož Cizej iz Podvina pri Polzeli, ki je mlekarni oddal dobrih 734.000 litrov, na tretje mesto pa sta se z dobrimi 631.000 litri uvrstila kmetovalca Frančišek in Jožica Rotnik iz Raven pri Šoštanju.

Nagrada je priznanje za naše rejce, ki delajo petek in svetek.

Skoraj 15 milijonov litrov ga je lani mlekarni dobavila Kmetijska zadruga (KZ) Šaleška dolina. »Nagrada je priznanje za naše rejce, ki delajo petek in svetek. Skoraj 15 milijonov litrov je lepa spodbuda, da gremo naprej proti 20 milijonom,« je dejal direktor KZ Šaleška dolina Ivan Drev. Po številu oddanih litrov sta se na drugo in tretje mesto uvrstili KGZ Slovenske Konjice in KZ Šmarje, obe z dobrimi 10 milijoni. Najkakovostnejše mleko glede na skupno število mikroorganizmov prihaja s kmetije Marka Jakopina iz Olimja, glede na skupno število somatskih celic pa s kmetije Janeza Rateja v Dramljah.