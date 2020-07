Za Janšo pripravljajo ustavno obtožbo

Voditeljica stranke SD Tanja Fajon je pismo Janeza Janše vrhovnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi ocenila kot zelo neprimerno, drzno in nesprejemljivo dejanje. Po njenem mnenju gre za še en napad na neodvisne institucije in za grob poseg v druge veje oblasti, ki jih sili tudi v ustavno obtožbo. O tej možnosti sicer z drugimi strankami še niso govorili.



»Očitno je to praksa te vlade in tej praksi moramo reči ne,« je na novinarski konferenci dejala Fajonova v zvezi z Janševim pismom Šketi. To po njenih navedbah ni prva tovrstna poteza predsednika vlade, ko zelo grobo posega v neodvisno sodstvo, organe pregona ali njihovo strokovno delo. Ob tem je omenila tudi spremno pismo zunanjega ministra Anžeta Logarja k poročilu o vladavini prava, ki da je bilo zelo ideološko in po mnenju Fajonove meče slabo luč na državo. Zreli za ustavno obtožbo Ker gre za »grobo poseganje v samo delovanje vej oblasti«, to po njenem prepričanju zahteva tudi presojo, ali vložijo ustavno obtožbo. O tem se sicer, kot je pojasnila, še niso pogovarjali z opozicijskimi partnerji. »Je pa gotovo to dovolj zrela zadeva, ki jo imamo Socialni demokrati na mizi,« je dodala.



Naj obtoži predsednika vlade pred ustavnim sodiščem lahko državnemu zboru predlaga najmanj deset poslancev, kar pomeni, da poslanci SD lahko to storijo tudi sami.



V opoziciji se sicer po njenih besedah pogovarjajo o tem, kako postaviti trdno alternativo sedanji vladi z rešitvami za Slovenijo in za ljudi, »namesto da danes v tednih izgubljamo veliko dragocenega časa za afere s korupcijami, za nepojasnjene zgodbe z odstopi ministrov, s posegi v sodstvo in policijo«. Na vprašanje o možnosti konstruktivne nezaupnice je odgovorila, da so pripravljeni razmišljati tudi o tem, če bo na mizi kakršen koli predlog.



Še bolj pomembno pa se ji zdi, kako bodo v prihodnje ravnale koalicijske partnerice DeSUS, SMC in NSi, »kako dolgo bodo dejansko še dajale glasove in podporo aktualnemu predsedniku vlade«.



V SD namreč vlado pozivajo, naj odstopi in da priložnost novi vladi, ki bo spet vzbudila zaupanje posebej med državljankami in državljani. Najboljša pot do tega pa bi bile predčasne volitve, je poudarila Fajonova.